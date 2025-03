Tusk zaprasza Eisenberga. "Nie ma się czego obawiać"

Donald Tusk zaprasza Eisenberga

W reakcji na wzmiankę aktora o szkoleniach, premier Donald Tusk zwrócił się do niego we wpisie w mediach społecznościowych, zapowiadając, że będzie miał dla niego "wieści".

"Drogi Jessie, naprawdę nie ma się czego obawiać, te szkolenia są dobrowolne. Tak, że przyjeżdżaj do Polski. Tak cię tutaj wytrenujemy, że rolę następnego Jamesa Bonda masz w kieszeni" - mówił po polsku Tusk. Dołączone są do tego napisy z tłumaczeniem wypowiedzi na język angielski.

Kim jest Jesse Eisenberg?

Eisenberg to amerykański aktor i reżyser żydowskiego pochodzenia, znany m.in. z roli założyciela Facebooka Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network". W ubiegłym roku do kin trafił film "Prawdziwy ból", wyreżyserowany przez Eisenberga, który zagrał w nim także główną rolę; jego partner w tym filmie Kieran Culkin otrzymał statuetkę Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Sam Eisenberg ma polsko-żydowskie korzenie, a jego przodkowie wyemigrowali do USA z Polski i Ukrainy. Aktor w rozmowach z mediami wielokrotnie podkreślał swoje zainteresowanie i bliską więź z Polską, w ubiegłym roku poinformował też, że aplikował o polskie obywatelstwo.