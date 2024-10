Moje demokratyczne serce, jak to słyszy, to myśli sobie, że jest to nieodpowiedzialne - oceniła wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, odnosząc się do przedstawionej przez premiera Donalda Tuska strategii migracyjnej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał, że kwestie poruszane przez szefa rządu nie stanowią uzgodnień koalicyjnych. Poseł PiS Sebastian Kaleta ocenił, że słowa premiera to " kłamliwa narracja na potrzeby zbliżającej się kampanii prezydenckiej" .