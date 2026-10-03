Polska Donald Tusk wbił szpilę Karolowi Nawrockiemu

Konie w prezydenckiej rezydencji w Promniku. Co o nich wiadomo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: zdjęcia organizatora

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"Jeździłem słabo, ale za swoje" - napisał w sobotę na X premier Donald Tusk. We wpisie znalazło się też zdjęcie na koniu:

Jeździłem słabo, ale za swoje.😁 pic.twitter.com/uQj8rjxig3 — Donald Tusk (@donaldtusk) October 3, 2026 Rozwiń

W sprawie koni odezwał się szef MSZ Radosław Sikorski. Również zamieścił zdjęcie i skomentował: "Też lubię konno".

Też lubię konno. pic.twitter.com/GA20y2ZYIw — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 3, 2026 Rozwiń

"Jeździectwo to przepiękny sport, ale jeździmy za swoje. I nie trzeba trzymać koni w Kancelarii" - napisał z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka.

Jeździectwo to przepiękny sport, ale jeździmy za swoje. I nie trzeba trzymać koni w Kancelarii. pic.twitter.com/UddxWMxyjO — Adam Szłapka (@adamSzlapka) October 3, 2026 Rozwiń

Konie w rezydencji prezydenta

"Gazeta Wyborcza" informowała niedawno, że w prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej są cztery konie. Z kolei kancelaria Karola Nawrockiego podała: "W dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP pozostają trzy konie: kuc, koń fryzyjski i koń huculski, o imionach Edzio, Ramzes i Aramis".

Zapytaliśmy o nie kancelarię prezydenta. "Konie nie stanowią własności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały przez Kancelarię nabyte. Ich właścicielem jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będące odrębną jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie instytucji gospodarki budżetowej" - brzmiała odpowiedź.

Jeden koń "dla prezydenta", drugi "dla żony", trzeci "dla córki"

- Jest koń dla prezydenta, jego żony i mały konik dla Kasi (córki prezydenta). Do tego jest instruktor jazdy, obsługa stajni i przyczepy do wożenia koni - wymieniał informator gazety. Czwarty koń ma być przeznaczony dla funkcjonariusza ochrony.

Z szacunków "Wyborczej" wynika, że koń huculski kosztuje od 4 do 12 tysięcy złotych, fryzyjski od 12 do 100 tysięcy złotych, a kuc od 2 do 10 tysięcy złotych. Nie wiadomo jednak, czy konie zostały kupione, czy były podarowane prezydentowi.