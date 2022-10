Tusk: są trzy powody, by odsunąć PiS od władzy

Mamy trzy powody, żeby naprawdę zrobić wszystko, by odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość - oświadczył w sobotę lider Platformy Obywatelskiej podczas wystąpienia w Kluczborku (woj. opolskie). Jak mówił, w PiS-ie są ludzie niekompetentni, niesamodzielni i "sprawiający wrażenie, jakby byli nie z tego świata". - Ale oprócz niekompetencji i szaleństwa politycznego jest również metoda - przekonywał.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Kluczborka powiedział, że PiS "ustawił nas bokiem, a właściwie tyłem do Europy" i do miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. - To jest jeden z powodów, dla których tak bardzo mi zależy, żebyśmy za rok odsunęli PiS od władzy. To nie jest tylko to, że im wszystko leci z rąk - mówił przewodniczący PO.

Jak stwierdził, w otoczeniu PiS-u "są ludzie niekompetentni jak Sasin, są ludzie zupełnie niesamodzielni jak Morawiecki, są ludzie, sprawiający wrażenia, jakby byli nie z tego świata jak Glapiński". - Ale oprócz niekompetencji i szaleństwa politycznego, jest również metoda. Bo to odwracanie się rządu PiS-u od Europy nie jest przypadkowe, to nie są błędy, to jest intencjonalne - przekonywał Tusk.

Według niego "oni naprawdę myślą o tym, jak wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej". - To, że oni blokują te pieniądze europejskie, jest takim pilotażem: zobaczcie, przeżyliśmy bez tych pieniędzy, to po co nam ta Unia? - ocenił były premier i były szef Rady Europejskiej.

Trzy powody, by odsunąć PiS od władzy

W jego ocenie "mamy trzy powody, żeby naprawdę zrobić wszystko, by odsunąć ich od władzy".

- Pierwszym powodem jest ich niekompetencja. Drugim powodem jest ich nieuczciwość pomieszana z brakiem odpowiedzialności i szalonymi zachowaniami. Trzeci to jest ideologia, która - jeśli chodzi o tę wielką politykę - jest antyeuropejska i wymierzona w jeden z najważniejszych polskich interesów, jakim jest zakorzenienie Polski w Europie - oświadczył Tusk.

Jak dodał, "to jest też ideologia, która każe im naśladować reżimy autorytarne, czy częściowo autorytarne na świecie, czyli szczucie jednych grup na drugie, szukanie zawsze winnego, tak, aby łatwiej rządzić ludźmi, którzy są skonfliktowani".

Zdaniem lidera Platformy "jeśli w czymś są kompetentni, konsekwentni i naprawdę dobrzy, to w rozbudzaniu negatywnych emocji".

