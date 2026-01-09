Spotkanie Tuska i Nawrockiego "przebiegło w konstruktywnej atmosferze"

Leśkiewicz: spotkanie prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem dotyczyło przede wszystkim kwestii pokoju na Ukrainie Źródło: TVN24

Donald Tusk pojawił się w piątek o godzinie 13.30 w Pałacu Prezydenckim na spotkanie z Karolem Nawrockim. Dzień wcześniej o terminie spotkania nieoficjalnie informowało TVN24 i "Fakty" TVN.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska, ich rozmowa trwała około godziny. Po tym czasie Tusk opuścił siedzibę prezydenta.

Spotkanie Tusk - Nawrocki. O czym rozmawiali?

Niedługo po zakończeniu spotkania w Pałacu Prezydenckim głos na briefingu prasowym zabrał prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. - Prezydent i premier rozmawiali o warunkach pokoju w Ukrainie, ale także o współpracy, co jest rzeczą oczywistą w kwestiach najbardziej istotnych dla Rzeczypospolitej dotyczących bezpieczeństwa - poinformował.

Jak zaznaczył, w tym aspekcie Nawrocki i Tusk mają takie samo zdanie, co potwierdzili również w czasie piątkowych rozmów. Jak mówił, politycy "podkreślili zgodnie, że nic o Ukrainie bez Ukrainy", a pokój musi być zawarty "na takich warunkach, na jakie zgodzi się Ukraina".

- To spotkanie przebiegło w konstruktywnej, merytorycznej atmosferze. Obaj panowie określili też swoje zadania w zakresie uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju w Ukrainie - mówił.

