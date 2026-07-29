KUP TVN24+
Przejdź do
Szukaj
Wyczyść
Szukaj
Znaleziono 0 materiałów zawierających:
Redakcja poleca:
Zobacz więcej wyników
Moje konto
Pobrane materiały
Oglądaj dalej
Obserwowane
Newslettery
Preferencje treści
Moje zakupy i karty
Sklep
Zrealizuj voucher
Pomoc
Zgłoś problem
Edytuj dane
Wyloguj się
Zaloguj się
Menu
Zamknij
Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
Donald Tusk spotka się z Wołodymyrem Zełenskim
Oprac.
Mikołaj Stępień
|
29.07.2026, 11:37
Pilne
Źródło zdj. gł.: TVN24
Posłuchaj artykułu
Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.
Masz subskrypcję?
Zaloguj się.
Dowiedz się więcej
Udostępnij
Facebook
Kopiuj link
W środę po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Więcej informacji wkrótce
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
Tajemnice III RP
45 min
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
39 min
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Link skopiowany do schowka.
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
NAJNOWSZE MATERIAŁY AUTORA
Kto poszedł z Morawieckim? Jest lista członków
Będzie nowy klub parlamentarny. Morawiecki ogłosił decyzję
"Usunięto nas ze wszystkich możliwych form komunikacji"
Czytaj także:
Polacy przed meczem o półfinał. "Wszyscy są zdrowi. Na treningach wyglądamy dobrze"
Najnowsze
BTS napędza zyski. Wytwórnia nie świętuje
BIZNES
Strażakom pomagają mieszkańcy, zamknięto autostradę
METEO
SMS-y od Karskiego w trakcie programu. Do gościa i prowadzącej
Polska
Komu najbardziej ufają Polacy? Jest nowy ranking
Polska
Rodzina Andrzeja Poczobuta chce mieszkać w Białymstoku. "To dla nas ogromny zaszczyt"
Białystok
Polska poznała potencjalnego rywala w półfinale Ligi Narodów
EUROSPORT
Ciało muzyka znalezione w jego domu. Prokuratura wszczęła dochodzenie
Kultura i styl
"Nasz status? Jak to się mówi, to skomplikowane"
RELACJA
Przemówienie "pełne szczegółów, które zaskoczyły". Kulisy narady
Zespół autorów
Arleta Zalewska
Konrad Piasecki
Sebastian Zakrzewski
Z impetem wjechał w pieszego i uciekł. Zidentyfikowali go
Suwałki
FAŁSZ
Trump upada przed autem? Nagranie budzi wątpliwości
KONKRET24
Zasypianie za kierownicą może być objawem choroby. Czym jest mikrosen?
Anna Bielecka
Torba ze smyczami, jedzeniem i zabawkami oraz dwa szczeniaki podrzucone do ogrodu
Rzeszów
W studzience kanalizacyjnej znaleźli plecak pełen narkotyków
WARSZAWA
Apple przebił historyczną granicę
BIZNES
Dramatyczna akcja ratunkowa, 16-latek bohaterem
METEO
Kto poszedł z Morawieckim? Jest lista członków
Polska
Nowe "city"? Ekspert wskazuje lokalizację
Dariusz Gałązka
Poseł PiS dołącza do Morawieckiego. "Prezes postawił mnie w sytuacji wyboru"
Polska
"Zdradeusz", "niemożliwe". PiS reaguje na ruch Morawieckiego
Polska
Ceny paliw na "krytyczny moment". Tusk komentuje decyzję prezydenta
BIZNES
Sensacja w Waszyngtonie. Historyczne zwycięstwo syna legendy
EUROSPORT
Polacy otarli się o ćwierćfinał mistrzostw świata
EUROSPORT
59 min
Kaczyński nie chciał być "czapką". Propozycja Morawieckiego, która wzburzyła prezesa
Podcast polityczny
Tusk zapowiedział, kiedy poinformuje o dacie wyborów na prezydenta Krakowa
Kraków
Będzie nowy klub parlamentarny. Morawiecki ogłosił decyzję
Polska
Mueller: to nie jest krok w tył
Polska
Czy będzie bojkot mistrzostw świata? UEFA planuje pilne zebranie
EUROSPORT
Nowa pełnomocniczka rządu do spraw promocji Polski
BIZNES
Zwiń opis
Więcej
ABW
Adam Bodnar
Adam Niedzielski
Adam Szłapka
Administracja Donalda Trumpa
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agrounia
Alaksandr Łukaszenka
Aleksander Kwaśniewski
Aleksandra Dulkiewicz
Alert RCB
Ambasada USA w Polsce
Andrzej Duda
Białoruś
Bitcoin
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Bliski Wschód
Bomba atomowa
Borys Budka
Bruksela
CBŚP
CBA
Ceny paliw
Ceny żywności
Ceny prądu
Ceny mieszkań
Chiny
Choroby zakaźne
CIA
COVID-19
Cyberbezpieczeństwo
Daniel Obajtek
Dariusz Klimczak
Dariusz Korneluk
Dariusz Matecki
Dariusz Wieczorek
Donald Trump
Donald Tusk
Elon Musk
Eurojackpot
Francja
Jacek Sasin
Jacek Sutryk
Jacek Siewiera
Jan Grabiec
Jarosław Kaczyński
J.D. Vance
Joe Biden
Justin Trudeau
Kanada
Koalicja Obywatelska
Konfederacja
Krajowa Administracja Skarbowa
Kryptowaluty
Krzysztof Bosak
Krzysztof Hetman
Lasy Państwowe
Lech Wałęsa
Lewica
Lotnisko Chopina
Lotto
Maciej Wąsik
Marcin Przydacz
Marcin Kierwiński
Marian Banaś
Mariusz Błaszczak
Mariusz Kamiński
Mark Zuckerberg
Mateusz Morawiecki
Michał Kamiński
Ministerstwo Aktywów Państwowych
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Kultury
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rolnictwa
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Moskwa
Naczelny Sąd Administracyjny
Najwyższa Izba Kontroli
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Zdrowia
NASA
NATO
Niemcy
Nord Stream 2
Nowa Lewica
Ordo Iuris
Organizacja Narodów Zjednoczonych
Orlen
Parlament Europejski
Partia Demokratyczna USA
Partia Republikańska
Pentagon
Piotr Gliński
PIT
PKB Polski
PKO BP
PKP Cargo
PKP Intercity
PKP PLK
Platforma Obywatelska
PLL LOT
Poczta Polska
Policja
Polska 2050
Polska Armia
Prawo i Sprawiedliwość
Prezes NBP Adam Glapiński
Prezydent RP
Prokuratura Krajowa
Przemysław Czarnek
Rada Europy
Rada Ministrów
Rafał Trzaskowki
Rafał Bochenek
Robert Biedroń
Ropa naftowa
Rosja
Ryszard Petru
Ryszard Kalisz
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Sąd Najwyższy
Służba Ochrony Państwa
Służba Więzienna
Sąd apelacyjny
Samorząd terytorialny
Sędziowie
Sejm
Senat RP
Sławomir Mentzen
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Solidarna Polska
Stopy procentowe
Straż Graniczna
Straż miejska
Straż pożarna
Strajk
Suwerenna Polska
Sztuczna inteligencja
Szymon Hołownia
Tadeusz Rydzyk
TikTok
Tobiasz Bocheński
Trybunał Konstytucyjny
Trzecia Droga
TSUE
Uchodźcy
Ukraina
Unia Europejska
UOKiK
USA
Władysław Kosiniak-Kamysz
Włodzimierz Wróbel
WHO
Władimir Putin
Wołodymyr Zełenski
Wojna na Ukrainie
Wojska Obrony Terytorialnej
Wojsko
Wybory Prezydenckie 2025
Zjednoczona Prawica
Więcej