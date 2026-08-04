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Donald Tusk skomentował "niektóre ułaskawienia" prezydenta Karola Nawrockiego

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Premier Donald Tusk
Kotecki: prezydent wydał trzy postanowienia w zakresie zastosowania prawa łaski
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Andrzej Jackowski
Premier Donald Tusk we wtorek jednym zdaniem skomentował sprawę prezydenckich ułaskawień. Dzień wcześniej prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby, w tym znanego kibola Legii "Starucha", za wykroczenie popełnione na stadionie.

W poniedziałek kancelaria prezydenta przekazała, że Karol Nawrocki wydał trzy postanowienia w zakresie stosowania prawa łaski, nie podając imion i nazwisk osób, których te decyzje dotyczyły. Niedługo potem personalia podali jednak ich obrońcy.

We wtorek premier Donald Tusk ocenił, że "niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte". Tak napisał w serwisie X, nie dodając, które ułaskawienia ma na myśli.

Trzech ułaskawionych przez Karola Nawrockiego

Jeden z ułaskawionych to Piotr Pytel, który został skazany w 2006 roku w Niemczech na dożywocie za niepopełnione przez siebie przestępstwo. Kolejny to Adam Borowski, znany działacz opozycji demokratycznej z czasów PRL-u - został skazany w styczniu na pół roku więzienia za niewykonywanie orzeczeń sądowych nakazujących mu przeproszenie Romana Giertycha za zniesławienie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Karol Nawrocki ułaskawił Adama Borowskiego i "Starucha"

Ostatni z ułaskawionych to znany kibic Legii, "Staruch", czyli Piotr Staruchowicz. Został skazany za wykroczenie polegające na przebywaniu w miejscu niedozwolonym dla publiczności i ukarany dwuletnim tzw. zakazem stadionowym.

Szłapka: moim zdaniem jest to absurdalne

Przede wszystkim to ostatnie ułaskawienie budzi kontrowersje. We wtorek skomentował je rzecznik rządu Adam Szłapka. W odpowiedzi zaznaczył, że prawo łaski to jedna z nielicznych wyłącznych prerogatyw prezydenta.

- Myślę, że wszyscy mogą ocenić, jak pan prezydent korzysta z tych swoich prerogatyw. Moim zdaniem jest to absurdalne, ale widać wyraźnie, że pan prezydent ma bardzo silny emocjonalny związek z panem "Staruchem" - ocenił Szłapka.

Stwierdził też, że "znając też historię powiązania z ruchem kibicowskim pana prezydenta", wcale go nie dziwi, że taką decyzję podjął.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Prezydent RPDonald TuskKarol NawrockiKibiceAdam SzłapkaMedia społecznościowe
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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