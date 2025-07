Tusk o "skandalu w ludzkim wymiarze". Jest reakcja prezydenta

Gruszczyński: decyzja o ułaskawieniu Roberta Bąkiewicza przez Andrzeja Dudę jest polityczna Źródło: TVN24

"Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli" - napisał szef rządu na platformie X.

Odpowiedź prezydenta

Później na wpis szefa rządu odpowiedział prezydent.

"Skandalem w moralnym, ludzkim wymiarze, panie premierze Donald Tusk, jest bezprawie, które wprowadza pan od 13 grudnia 2023. Ludzie pokazali panu, co o tym sądzą, wybierając Karola Nawrockiego na prezydenta. O pana wyczynach napisałem obszernie w książce 'To ja'. Andrzej Duda. Będzie co czytać" - napisał.

Częściowe ułaskawienie Roberta Bąkiewicza

Jako pierwszy informację o ułaskawieniu Bąkiewicza przez prezydenta Andrzeja Dudę podał portal Goniec.pl. Doniesienia te potwierdziła portalowi tvn24.pl rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak, która przekazała, że prezydent częściowo ułaskawił Bąkiewicza w zakresie wymierzonej mu w 2023 roku prawomocnie kary ograniczenia wolności w postaci obowiązku pracy na cele społeczne.

Chodzi o sprawę z listopada 2023 roku, gdy sąd prawomocnie skazał Bąkiewicza za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Babci Kasi. Bąkiewicz został wtedy skazany na rok ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac społecznych w liczbie 30 godzin miesięcznie oraz zobowiązany do wypłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonej.

W czwartek, 10 lipca, prokurator generalny Adam Bodnar podjął decyzję o uchyleniu postanowienia o wstrzymaniu wykonania kary. Postanowienie o wstrzymaniu wydano ponad półtora roku temu, kiedy Bąkiewicz zawnioskował do prezydenta o ułaskawienie. Do niedawna jednak żadna decyzja prezydenta w tej sprawie nie zapadła i stąd ruch Bodnara.

Dzień po komunikacie prokuratora generalnego, 11 lipca, doszło do ułaskawienia przez prezydenta.