Szef rządu przekazał, że rozmawiali z nim w środę prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Holandii Dick Schoof i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

"Przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju" - napisał.

Wkrótce więcej informacji.