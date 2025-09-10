Szef rządu przekazał, że rozmawiali z nim w środę prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Holandii Dick Schoof i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
"Przyjąłem nie tylko wyrazy solidarności z Polską, ale przede wszystkim propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju" - napisał.
Wkrótce więcej informacji.
