Polska Donald Tusk ostrzega. Pisze o "strategicznym błędzie" Oprac. Milena Zawiślińska |

Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Wiktor Dąbkowski

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie" - napisał Donald Tusk w serwisie X.

"A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie" - dodał premier.

Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i… — Donald Tusk (@donaldtusk) June 21, 2026 Rozwiń

W piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem było nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA". Mimo kontaktów dyplomatycznych nie udało się w tej sprawie uzyskać porozumienia. Bez odzewu pozostał też ostatni apel Tuska, by Ukraińcy przejęli odpowiedzialność za ten konflikt.