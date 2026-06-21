Donald Tusk ostrzega. Pisze o "strategicznym błędzie"
"Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie" - napisał Donald Tusk w serwisie X.
"A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie" - dodał premier.
W piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem było nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA". Mimo kontaktów dyplomatycznych nie udało się w tej sprawie uzyskać porozumienia. Bez odzewu pozostał też ostatni apel Tuska, by Ukraińcy przejęli odpowiedzialność za ten konflikt.