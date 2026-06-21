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Donald Tusk ostrzega. Pisze o "strategicznym błędzie"

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Donald Tusk
Karol Nawrocki: próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem order Zełenskiemu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Wiktor Dąbkowski
Premier Donald Tusk zabrał głos po odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki. Zdaniem Tuska na dalszym konflikcie stracą obie strony.

"Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony: biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie" - napisał Donald Tusk w serwisie X.

"A w polityce, jak wiadomo, błąd jest gorszy od zbrodni. W rozmowach z moimi europejskimi partnerami staram się minimalizować straty i obniżać napięcie. Nie jest to łatwe zadanie" - dodał premier.

W piątek prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Powodem było nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA". Mimo kontaktów dyplomatycznych nie udało się w tej sprawie uzyskać porozumienia. Bez odzewu pozostał też ostatni apel Tuska, by Ukraińcy przejęli odpowiedzialność za ten konflikt.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskUkraina
Milena Zawiślińska
Dziennikarka tvn24.pl
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