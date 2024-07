Konsekwencje przegranego głosowania. "Podpisałem dzisiaj zwolnienie pana ministra"

Tusk: liczyłem, że Giertych jest w stanie wykazać większą solidarność wobec kobiet

- Nie miałem oczekiwań co do Romana Giertycha, że zmieni poglądy w sprawie aborcji. Bilans dokonań Romana Giertycha jest zdecydowanie korzystny, jeśli chodzi o całość jego zaangażowania w prace Sejmu. I to nie fakt, że Roman Giertych nie głosował, nie to rozstrzygnęło o tym, że projekty ustaw depenalizacyjnych nie zyskały większości - ocenił.

- Liczyłem na to, że jest w stanie wykazać większą solidarność wobec kobiet, które na to czekają, niż lojalność wobec własnych poglądów. To jest poważny dylemat dla każdego, kto poważnie traktuje swoje poglądy. Dokonał takiego wyboru, za to są konsekwencje. Ale nie dam sobie wmówić, że to postawa Romana Giertycha zdecydowała o przegraniu tego głosowania, bo to jest nieprawda - stwierdził Tusk.