Tusk: niech prezydent przynajmniej nie przeszkadza

W poniedziałek Donald Tusk napisał w serwisie X, że "międzynarodowa gra toczy się dziś o wielką stawkę: bezpieczeństwo Polski i niepodległość Ukrainy". "Jeśli pan prezydent nie chce lub nie potrafi pomóc, to przynajmniej niech nie przeszkadza" - dodał.

Tego samego dnia premier będzie uczestniczył w szczycie europejskich przywódców i przedstawicieli USA w Berlinie. Rozmowy będą dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowy jej gospodarki oraz porozumienia politycznego, które ma zakończyć wojnę wywołaną przez Rosję.

Nawrocki o Ukrainie

W opublikowanej w poniedziałek rozmowie z Wirtualną Polską prezydent Karol Nawrocki był między innymi pytany, czy Polska powinna wspierać Ukrainę. "Powinniśmy wspierać Ukrainę i wspieramy ją. Jednocześnie powinniśmy doprowadzić - i wierzę, że mi się to uda - do partnerskiego traktowania Polski przez Ukrainę. Konflikt trwa blisko cztery lata i mam wrażenie, że my - Polacy - często nie czujemy się w tej relacji jak partnerzy" - odpowiedział.

Nawrocki powiedział też, że "straciliśmy element partnerstwa na linii Polska - Ukraina". Dodał przy tym, że jako prezydent nie będzie zgadzał się na stawianie Polski w roli wyłącznie "przedpokoju czy korytarza" w sprawach strategicznie ważnych.

Na pytanie o brak polskiej obecności w ostatnim czasie przy stołach negocjacyjnych, dotyczących przyszłości Ukrainy, prezydent ocenił m.in., że "brak premiera przy tych stołach jest oceną międzynarodowej pozycji samego premiera, a nie Polski".

