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Polska

Donald Tusk chce budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Zwrócił się do byłych premierów

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Donald Tusk
Donald Tusk chce budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego
Źródło wideo: X/Donald Tusk
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Donald Tusk zaproponował budowę pomnika pierwszego premiera III RP Tadeusza Mazowieckiego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Chce też, by 4 czerwca 2027 roku przed pomnikiem przeszedł Wielki Marsz Patriotów.

Donald Tusk przypomniał w nagraniu opublikowanym na platformie X, że 4 czerwca 1989 roku "skończył się w Polsce komunizm", a w przyszłym roku przypada setna rocznica urodzin Tadeusza Mazowieckiego.

Tusk o Mazowieckim: postawmy mu pomnik

W związku z tym zaproponował budowę pomnika byłego premiera przed siedzibą rządu. - Postawmy mu pomnik, tu przed kancelarią premiera, jego kancelarią. A 4 czerwca 2027 roku niech przejdzie Wielki Marsz Patriotów, właśnie pod tym pomnikiem - powiedział szef rządu.

Zaprosił wszystkich byłych premierów, by dołączyli do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika. - Jarosław (Kaczyński - red.) chyba nie odmówi, jak myślicie? - dodał.

Poprzednio Wielki Marsz Patriotów odbył się 25 maja 2025 roku przed II turą wyborów prezydenckich. W marszu wspierającym kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego wzięli udział, obok samego kandydata, premier Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i ówczesny marszałek Sejmu Szymon Hołownia. PiS zorganizowało wówczas "Wielki marsz za Polską", wspierając swojego wówczas kandydata Karola Nawrockiego.

Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku., Platforma Obywatelska zorganizowała antyrządowy Marsz 4 czerwca. W październiku 2023 odbyła się kolejna manifestacja - Marsz Miliona Serc.

Wybory 4 czerwca 1989 roku

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w Polsce, zakończone zwycięstwem "Solidarności". W konsekwencji doprowadziły do upadku komunizmu i zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Wybory te były rezultatem porozumienia zawartego między władzą a przedstawicielami solidarnościowej opozycji i Kościoła katolickiego podczas obrad Okrągłego Stołu.

"To nie jest tylko opowieść o polityce"
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"To nie jest tylko opowieść o polityce"

Tadeusz Mazowiecki był ostatnim premierem PRL i pierwszym premierem III Rzeczypospolitej, wybranym po wspomnianych wyborach 4 czerwca 1989 roku. Był posłem na Sejm PRL III, IV i V kadencji ioraz posłem na Sejm RP I, II i III kadencji (w latach 1991-2001). Od 2010 roku pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw polityki krajowej i międzynarodowej. Był Kawalerem Orderu Orła Białego.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Donald TuskMarsz 4 czerwca
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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