Donald Tusk będzie gościem "Jeden na jeden" w TVN24

"Donald Tusk jest zawodnikiem wagi ciężkiej"

- Jeżeli Donald Tusk chciałby się rzeczywiście włączyć do polityki krajowej nie tylko poprzez komunikaty twitterowe, ale rzeczywiście, na żywo, to Senat jest na pewno dobrym miejscem, bo tutaj startuje się indywidualnie. No, ale po pierwsze musi powstać taka możliwość, a po drugie, musi zostać dokonana ocena, z kim by konkurował i jakie miałby szanse - tłumaczył Borowski.