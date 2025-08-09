Szefernaker poinformował w sobotę rano, że "w oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r.".
"Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!" - napisał.
Nawrocki w trakcie swojego pierwszego orędzia po zaprzysiężeniu w środę podkreślił znaczenie sojuszy międzynarodowych, w tym ze Stanami Zjednoczonymi.
Oświadczył, że będzie dbał o pozycję Polski w NATO. - Polska powinna być liderem budowania siły, systemu immunologicznego, odpowiedzialności wschodniej flanki NATO - powiedział.
Spotkanie i rozmowa telefoniczna Trumpa z Nawrockim
10 czerwca Karol Nawrocki jeszcze jako prezydent-elekt informował, że odbył rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem. Nawrocki przekazał wówczas na platformie X, że zaprosił Trumpa do Polski i otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.
Na początku maja, przed I turą wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki spotkał się w Białym Domu z prezydentem Trumpem.
