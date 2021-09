Dolny Śląsk. Próba porwania dziecka, mężczyzna uciekł

W Sycowie na Dolnym Śląsku doszło do próby porwania ośmioletniej dziewczynki, ale udało jej się uciec - donosi lokalny portal mojaolesnica.pl. Policja przekazała, że "doszło do zmuszenia dziecka do określonego zachowania" i że dziewczynka nie znała mężczyzny, który próbował je wymusić. W jego poszukiwania zaangażowano "wielu funkcjonariuszy".