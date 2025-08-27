Dobrzyński odchodzi z MSWiA. "Kończę misję rzecznika prasowego"

Rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński napisał w środę, że "kończy swoją misję" w resorcie.
"Dziękuję kierownictwu MSWiA, wojewodom, komendantom służb mundurowych, szefom instytucji podległych pod MSWiA i wszystkim rzecznikom oraz moim dotychczasowym współpracownikom i dziennikarzom za wyrozumiałość, poświęcenie i życzliwość. Bez Waszego profesjonalizmu nie dałbym rady" - napisał na platformie X.
Przekazał również, że zastąpi go Karolina Gałecka.
Dobrzyński wciąż pozostanie rzecznikiem prasowym koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.
