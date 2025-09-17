Deportacja za drona nad Belwederem

Dron nad Belwederem i budynkami rządu. Dobrzyński o zatrzymanych w sprawie Źródło: TVN24

Informację o dronie przekazał w poniedziałek premier Donald Tusk. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że "funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa bardzo czujnie i szybko zadziałali, wykryli osoby, które były operatorami tego drona". - Jest to młoda Białorusinka i jej dwudziestoparoletni kolega z Ukrainy - dodał. Policja potwierdziła, że zatrzymani to 21-letni obywatel Ukrainy i 17-letnia Białorusinka.

RMF FM poinformowało w środę o policyjnym zarzucie dla Ukraińca. Chodzi o złamanie przepisów ustawy Prawo Lotnicze. Rozgłośnia podała, że mężczyzna dobrowolnie poddał się karze i zapłacił cztery tysiące złotych.

Według RMF FM zdecydowano o deportacji Ukraińca. "Będzie przetransportowany na jedno z przejść granicznych i tam zobowiązany do przekroczenia granicy. Dodatkowo decyzja przewiduje, że młody mężczyzna będzie miał 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz innych krajów strefy Schengen" - czytamy.

Jak przekazało RMF FM, 17-letnia Białorusinka była w sprawie świadkiem i została wypuszczona.

Zakaz lotów dronami nad budynkami rządowymi i infrastrukturą krytyczną

Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje zakaz lotów dronami nad budynkami rządowymi i innymi obiektami infrastruktury krytycznej. Na takich obiektach są specjalne oznakowania – tabliczki z informacją o zakazie lotów dronów. Każdy operator drona, który ma uprawnienia, w specjalnej aplikacji może też sprawdzić, gdzie mogą, a gdzie nie mogą latać drony.

Każdy lot należy zgłosić za pomocą aplikacji DroneTower. Na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jest dostępna mapa DroneMap z zaznaczonymi strefami, m.in. w których obowiązuje zakaz lotów.