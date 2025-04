Trump ogłosił cła wzajemne. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony Źródło: TVN24/Reuters

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie o cłach wzajemnych na towary importowane z krajów całego świata. Jarosław Kaczyński i Roman Giertych starli się w Sejmie. W Otwocku doszło do potężnej awarii wodociągów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 3 kwietnia.

1. Podpis Trumpa

Prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie dotyczące ceł wzajemnych na towary importowane z krajów całego świata. Tłumaczył, że będą wynosiły połowę łącznych stawek ceł i barier handlowych innych państw. Poinformował między innymi, że cła na Chiny będą wynosić 34 procent, Unię Europejską - 20 procent, Japonię - 24 procent.

"Przyjaźń oznacza partnerstwo. Partnerstwo oznacza rzeczywiste i prawdziwe wzajemne cła. Potrzebne są adekwatne decyzje" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po ogłoszonych przez Donalda Trumpa cłach.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił decyzję o cłach wzajemnych Źródło: KENT NISHIMURA/PAP/EPA

2. Awantura w Sejmie

Podczas środowych obrad Sejmu doszło do słownego starcia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Najpierw Jarosław Kaczyński wszedł na mównicę i nazwał Romana Giertycha "głównym sadystą" w kraju. Po chwili - gdy Giertych zajął jego miejsce na mównicy - prezes PiS stanął koło niego i, przeszkadzając w wypowiedzi, nazwał go między innymi "łobuzem".

- To, co dzisiaj się wydarzyło, pokazuje, że Jarosław Kaczyński i cały obóz PiS jest przerażony sprawą dwóch wież - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Giertych, komentując swoje spięcie na mównicy sejmowej z Jarosławem Kaczyńskim.

3. Otwock bez wody

Potężna awaria wodociągów w Otwocku. Woda nie nadaje się do picia nawet po przegotowaniu. Nie doszło do skażenia, lecz do awarii stacji uzdatniania - informuje miasto.

- To największa awaria od kilkudziesięciu lat - powiedział prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Badaniem jej przyczyn zajmie się prokuratura. Przy dystrybucji wody pitnej pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

4. Cyberatak na Platformę Obywatelską

W środę Donald Tusk poinformował o "cyberataku na system informatyczny Platformy". "Zaczęła się obca ingerencja w wybory. Służby wskazują na wschodni ślad" - napisał.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował natomiast, że "służby państwa intensywnie pracują w związku z incydentem cyberbezpieczeństwa dotyczącym PO". "Sprawa jest poważna" - dodał, zapowiadając, że o wszystkich szczegółach będzie informował na bieżąco.

5. Niejasna przyszłość Muska

Elon Musk, odpowiedzialny za wielkie cięcia wydatków w amerykańskich agencjach rządowych, wkrótce przestanie pełnić swoją rolę. Taką informację przekazał swoim najbliższym współpracownikom Donald Trump - donosi portal Politico.

Rzeczniczka Białego Domu następnie zakomunikowała, że Musk odstąpi od swojej publicznej służby, kiedy jego praca będzie zakończona.

POGODA NA DZIŚ