Kaczyński zdecydował. To oni przygotują nowy program PiS

Politycy PiS uważają, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski. Tylko Jarosław Kaczyński sądzi inaczej Źródło: W Kuluarach TVN24

Jak informowała wcześniej Wirtualna Polska, 30 września Jarosław Kaczyński zdecydował o powołaniu zespołu, który ma przygotować nowe założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek dotarł do listy członków poszczególnych podzespołów, które mają opracować nowy program ugrupowania. Wśród nich znajduje się wiele osób związanych z poprzednimi rządami Zjednoczonej Prawicy.

PiS przygotowuje nowy program

Spośród rozpoznawalnych nazwisk, jakie pojawiają się na liście, wyróżnić należy byłego szefa MON i MSWiA Mariusza Błaszczaka, który będzie członkiem zespołu do spraw obronności, a także europosłów Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego, którzy trafili kolejno do zespołów do spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych.

Szczególną uwagę zwraca szeroka obecność polityków powiązanych ze Zbigniewem Ziobrą. Sam były minister sprawiedliwości, któremu śledczy zamierzają postawić łącznie 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, znalazł się w zespole do spraw wymiaru sprawiedliwości.

W tym samym zespole jest również jego współpracownik Marcin Warchoł. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, uwikłany między innymi w sprawę Pegasusa, zajmie się sprawami środowiska.

Morawiecki poza listą

Dziwić może nieobecność byłego premiera oraz m.in. byłego ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego, którego nazwiska nie znajdujemy chociażby w zespole do spraw gospodarki. Znalazł się tam jednak były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Na liście widnieje również zespół ds. ustroju państwa, co może potwierdzać doniesienia, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego planuje wkrótce rozpocząć prace nad opracowaniem nowej konstytucji. Za ten obszar ma odpowiadać między innymi były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Byłego prezesa Orlenu, europosła Daniela Obajtka przydzielono natomiast do grupy zajmującej się klimatem i polityką energetyczną. Obok niego na liście znajduje się była minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Kto opracuje nowy program Prawa i Sprawiedliwości?

Pełna lista składów zespołów odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych elementów programowych, do której dotarł dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek, wygląda następująco:

Obronność: Mariusz Błaszczak, Bartosz Kownacki, Andrzej Śliwka

Ustrój państwa: Przemysław Czarnek, Bartłomiej Wróblewski, Krzysztof Szczucki

Rolnictwo: Anna Gembicka, Krzysztof Ciecióra, Norbert Kaczmarczyk

Sprawy wewnętrzne administracja i samorząd terytorialny: Tobiasz Bocheński, Jarosław Wieczorek, Paweł Hryniak

Edukacja: Dariusz Piontkowski Marzena Machałek, Tomasz Zieliński

Nauka, technologie, cyfryzacja: Daniel Milewski, Dariusz Stefaniuk, Grzegorz Czelej

Ochrona Zdrowia: Katarzyna Sójka Patryk Wicher, Waldemar Kraska, Czesław Hoc

Polityka społeczna, rodzina i demografia: Elżbieta Rafalska, Marlena Malag, Joanna Borowiak

Środowisko: Paweł Sałek, Małgorzata Golińska, Michał Woś

Klimat i polityka energetyczna: Daniel Obajtek, Jacek Ozdoba, Anna Zalewska

Gospodarka: Jacek Sasin, Michał Moskal, Marek Wesoły

Polityka zagraniczna i UE: Patryk Jaki, Paweł Jabłoński, Marcin Ociepa, Zbigniew Rau

Infrastruktura i transport: Andrzej Adamczyk, Rafał Weber, Marcin Horała

Mieszkalnictwo i urbanistyka: Kacper Płażyński, Piotr Uściński, Robert Warwas

Kultura i media: Joanna Lichocka, Przemysław Drabek, Piotr Gliński

Sport: Anna Krupka, Mariusz Kałużny, Kamil Bortniczuk

Wymiar sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro, Marcin Warchoł, Kazimierz Smoliński

Finanse publiczne: Janusz Kowalski, Zbigniew Kuźmiuk, Andrzej Kosztowniak

