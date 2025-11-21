Kaczyński zdecydował. To oni przygotują nowy program PiS

Jak informowała wcześniej Wirtualna Polska, 30 września Jarosław Kaczyński zdecydował o powołaniu zespołu, który ma przygotować nowe założenia programowe Prawa i Sprawiedliwości.
Dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek dotarł do listy członków poszczególnych podzespołów, które mają opracować nowy program ugrupowania. Wśród nich znajduje się wiele osób związanych z poprzednimi rządami Zjednoczonej Prawicy.
PiS przygotowuje nowy program
Spośród rozpoznawalnych nazwisk, jakie pojawiają się na liście, wyróżnić należy byłego szefa MON i MSWiA Mariusza Błaszczaka, który będzie członkiem zespołu do spraw obronności, a także europosłów Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego, którzy trafili kolejno do zespołów do spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych.
Szczególną uwagę zwraca szeroka obecność polityków powiązanych ze Zbigniewem Ziobrą. Sam były minister sprawiedliwości, któremu śledczy zamierzają postawić łącznie 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, znalazł się w zespole do spraw wymiaru sprawiedliwości.
W tym samym zespole jest również jego współpracownik Marcin Warchoł. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, uwikłany między innymi w sprawę Pegasusa, zajmie się sprawami środowiska.
Morawiecki poza listą
Dziwić może nieobecność byłego premiera oraz m.in. byłego ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego, którego nazwiska nie znajdujemy chociażby w zespole do spraw gospodarki. Znalazł się tam jednak były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Na liście widnieje również zespół ds. ustroju państwa, co może potwierdzać doniesienia, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego planuje wkrótce rozpocząć prace nad opracowaniem nowej konstytucji. Za ten obszar ma odpowiadać między innymi były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Byłego prezesa Orlenu, europosła Daniela Obajtka przydzielono natomiast do grupy zajmującej się klimatem i polityką energetyczną. Obok niego na liście znajduje się była minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
Kto opracuje nowy program Prawa i Sprawiedliwości?
Pełna lista składów zespołów odpowiedzialnych za opracowanie poszczególnych elementów programowych, do której dotarł dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek, wygląda następująco:
Obronność: Mariusz Błaszczak, Bartosz Kownacki, Andrzej Śliwka
Ustrój państwa: Przemysław Czarnek, Bartłomiej Wróblewski, Krzysztof Szczucki
Rolnictwo: Anna Gembicka, Krzysztof Ciecióra, Norbert Kaczmarczyk
Sprawy wewnętrzne administracja i samorząd terytorialny: Tobiasz Bocheński, Jarosław Wieczorek, Paweł Hryniak
Edukacja: Dariusz Piontkowski Marzena Machałek, Tomasz Zieliński
Nauka, technologie, cyfryzacja: Daniel Milewski, Dariusz Stefaniuk, Grzegorz Czelej
Ochrona Zdrowia: Katarzyna Sójka Patryk Wicher, Waldemar Kraska, Czesław Hoc
Polityka społeczna, rodzina i demografia: Elżbieta Rafalska, Marlena Malag, Joanna Borowiak
Środowisko: Paweł Sałek, Małgorzata Golińska, Michał Woś
Klimat i polityka energetyczna: Daniel Obajtek, Jacek Ozdoba, Anna Zalewska
Gospodarka: Jacek Sasin, Michał Moskal, Marek Wesoły
Polityka zagraniczna i UE: Patryk Jaki, Paweł Jabłoński, Marcin Ociepa, Zbigniew Rau
Infrastruktura i transport: Andrzej Adamczyk, Rafał Weber, Marcin Horała
Mieszkalnictwo i urbanistyka: Kacper Płażyński, Piotr Uściński, Robert Warwas
Kultura i media: Joanna Lichocka, Przemysław Drabek, Piotr Gliński
Sport: Anna Krupka, Mariusz Kałużny, Kamil Bortniczuk
Wymiar sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro, Marcin Warchoł, Kazimierz Smoliński
Finanse publiczne: Janusz Kowalski, Zbigniew Kuźmiuk, Andrzej Kosztowniak
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service