Prezydent "utrwala dualizm", a Barski "jako emeryt ma prawo do różnych aktywności"

- Ludzie na emeryturze mają prawo do różnych aktywności. Mogą realizować pasje, na przykład odwiedzanie Pałacu Prezydenckiego - mówił o wtorkowym spotkaniu Dariusza Barskiego i Andrzeja Dudy Krzysztof Kwiatkowski, senator KO. Piotr Zgorzelski z PSL zarzucał prezydentowi, że "zapraszając pana Barskiego do Pałacu, utrwala dualizm prawny, którego jest współautorem".

Kwiatkowski: ludzie na emeryturze mają prawo do różnych aktywności

Wizytę Barskiego w Pałacu Prezydenckim komentowali we wtorek politycy. - Ludzie na emeryturze mają prawo do różnych aktywności. Dariusz Barski jest tak zwanym prokuratorskim emerytem, bo jest w stanie spoczynku i uważam, że byłoby nietaktowne, gdyby ktokolwiek z nas próbował mu narzucać, jak ma spędzać wolny czas - powiedział senator KO Krzysztof Kwiatkowski.

Dodał, że "prezydent oczywiście ma prawo zapraszać różnych gości do Pałacu Prezydenckiego, wszak jest gospodarzem tego miejsca". - Chociaż historia odwiedzin Pałacu Prezydenckiego też już na zawsze wpisze się w historię polskiej polityki, bo te odwiedziny czasami kończyły się tym, że byli posłowie opuszczali Pałac w towarzystwie funkcjonariuszy policji - powiedział, nawiązujac do obecnych europosłów PiS, skazanych wcześniej prawomocnymi wyrokami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika .

Zgorzelski: prezydent utrwala dualizm prawny, którego jest współautorem

- Do 2015 roku nikt nie miał wątpliwości co do wyroków sądów, co do miejsca prokuratorów. Teraz wszyscy mają, a to jest zasługa PiS-u - podkreślił.