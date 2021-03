"Ta sprawa pana dopadnie". Posłowie wskazują na Kaczyńskiego

To Jarosław Kaczyński ponosi osobistą odpowiedzialność za promocję człowieka, w stosunku do którego już w przeszłości były wytoczone tak poważne oskarżenia - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, odnosząc się do sprawy Daniela Obajtka. Poseł KO Marcin Kierwiński komentował, że "trzy tygodnie milczenia Kaczyńskiego to trzy tygodnie zagrażania bezpieczeństwu każdego z nas".

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Marcin Kierwiński i Marek Sowa, zorganizowali konferencję prasową, na której odnieśli się do sprawy Daniela Obajtka. W mediach od kilku tygodni pojawiają się informacje dotyczące majątku prezesa Orlenu, a posłowie opozycji stawiają wobec tego pytania o jego oświadczenia majątkowe. Wcześniej przedstawiono informację, że w 2009 roku jako wójt Pcimia kierował "z tylnego siedzenia" spółką, co jest niezgodne z prawem. 16 marca CBA poinformowało, że na wniosek Obajtka zajmie się jego finansami. W ostatnich wywiadach prezes Orlenu zaprzeczał, aby załamał prawo.

Marek Sowa zwracał uwagę, że to prezes PiS Jarosław Kaczyński "ponosi osobistą odpowiedzialność za promocję człowieka, w stosunku do którego już w przeszłości były wytoczone tak poważne oskarżenia".

Marcin Kierwiński i Marek Sowa na konferencji prasowej TVN24

"Na szczycie tej elity stoi dziś pan Daniel Obajtek"

Marcin Kierwiński mówił, że "w tej ośmiornicy, która jest wokół Daniela Obajtka, pojawiają się różni ludzie, ale zawsze w tej ośmiornicy występują ludzie z PiS-u".

- Zobaczcie, jak wiele zaangażowało PiS, aby pana Obajtka wybielić, by mógł sprawować ważne funkcje - dodał. Również on mówił o roli, jaką w sprawie prezesa PKN Orlen jego zdaniem odgrywa prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier do spraw bezpieczeństwa. - Jarosław Kaczyński, gdy w 2015 roku przejmował władzę w Polsce, mówił o konieczności wymiany elit, o stworzeniu nowej elity. No i na szczycie tej elity stoi dziś pan Daniel Obajtek - ocenił poseł PO.

Kierwiński: państwo PiS jest wszechmocne, jeżeli chodzi o wybielanie swoich

Kierwiński powiedział, że są to elity, "które mają kontakt ze światem przestępczym". - W całej tej sprawie widać tylko jedno - że państwo PiS jest wyjątkowo słabe i nieudolne, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, ale wszechmocne, jeżeli chodzi o wybielanie swoich, jeżeli chodzi o krycie afer, jeżeli chodzi o zamiatanie afer pod dywan - kontynuował.

Zwracał uwagę, że "od trzech tygodni wicepremier do spraw bezpieczeństwa nie reaguje". - A przypomnijmy, to on ma w swoim nadzorze ministra koordynatora służb specjalnych i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. Bo to, jakie kontakty ma i jak do swojego majątku dochodził prezes największej, najbardziej strategicznej spółki Skarbu Państwa, to jest bezpieczeństwo państwa. W tej sprawie to milczenie Kaczyńskiego jest bardzo, bardzo wymowne - mówił dalej Kierwiński.

Sowa: Jarosław Kaczyński ponosi osobistą odpowiedzialność za promocję Obajtka

Posłowie KO: żądamy powrotu do tej sprawy

- Żądamy od prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości powrotu do tej sprawy, wznowienia tej sprawy. Nie może być tak, że za pomocą sztuczek prawnych ta sprawa nie kończy się w sądzie, że nie ma w niej oskarżonych, że ludzie, którzy popełniali różnego rodzaju przestępstwa, chodzą dziś w glorii, zarabiają wielkie pieniądze i są bohaterami nowej elity Jarosława Kaczyńskiego - mówił dalej Kierwiński.

Ocenił, że "trzy tygodnie milczenia Kaczyńskiego to są trzy tygodnie zagrażania bezpieczeństwu każdego z nas".

- Panie Kaczyński, czas wreszcie zająć się bezpieczeństwem Polaków, nie schowa się pan na Nowogrodzkiej [przy tej ulicy w Warszawie znajduje się siedziba PiS - przyp. red.], ta sprawa pana dopadnie - dodał na zakończenie.

Kierwiński: państwo PiS jest wszechmocne, jeżeli chodzi o wybielanie swoich TVN24

Autor:mjz//now

Źródło: TVN24