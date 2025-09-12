Logo strona główna
Polska

"Jeśli Putin próbował testować, czy byliśmy gotowi obronić Polskę, to dla nas udany test"

Daniel Fried
Daniel Fried: w pewnym sensie jest to próba, czy NATO jest gotowe obronić Polskę i każdego członka Sojuszu
Źródło: TVN24
- Musimy traktować atak na Polskę jak poważny gest i poważny krok ze strony rosyjskiej. W pewnym sensie to próba, czy NATO jest gotowe obronić Polskę i terytorium każdego członka NATO - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 były ambasador USA w Polsce Daniel Fried. Jego zdaniem na takie rosyjskie prowokacje należy odpowiadać "konkretnie".

Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Fried mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o wtargnięciu rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski i o komentarzu Donalda Trumpa, który ocenił, że "to mogła być pomyłka".

- Na 100 procent jeszcze nie wiemy, czy atak na Polskę był przypadkowy czy celowy. Jeśli przypadkowy, jak zasugerował prezydent Trump, Rosjanie mają obowiązek wyjaśnić dokładnie, co się stało. Na razie nie ma żadnego takiego wyjaśnienia ze strony rosyjskiej - powiedział dyplomata.

Według niego "musimy traktować atak na Polskę (...) jak poważny gest i poważny krok ze strony rosyjskiej". - W pewnym sensie jest to próba, czy NATO jest gotowe obronić Polskę i terytorium każdego członka NATO - dodał.

"Lekceważenie takiego ataku na Polskę otwiera drzwi do następnego aktu agresji"

Jak ocenił Fried, "oczywiście Putin szuka dziury w naszym bezpieczeństwie". - Nie wiem, co myśli Trump, ale lekceważenie takiego ataku na Polskę lub przeciwko jakiemukolwiek członkowi Sojuszu, otwiera drzwi do następnego aktu agresji - powiedział.

- Musimy odpowiadać celowo i konkretnie przeciwko takiej rosyjskiej agresji - dodał. I - jak ocenił - "jeśli Putin próbował nas testować, czy byliśmy gotowi obronić Polskę, to był dla nas udany test".

Daniel Fried: lekceważenie takiego ataku na Polskę otwiera drzwi do następnego aktu agresji
Źródło: TVN24

"Wąska droga, trudna droga" do sukcesu Ukrainy. "Ale istnieje"

Fried został też poproszony o ocenę, jaki obecnie jest jego zdaniem stosunek administracji Donalda Trumpa do wojny w Ukrainie. -Problem polega na tym, że nie widzę konsekwentnej linii polityki Ameryki wobec Ukrainy, wobec wojny w Ukrainie. Trump nie jest konsekwentny - powiedział.

- Jego spotkanie z Putinem na Alasce 15 sierpnia było nieudane. Ale spotkanie w Białym Domu 18 sierpnia było bardzo udane - dodał, nawiązując do spotkania amerykańskiego przywódcy z innymi europejskimi liderami i Wołodymyrem Zełenskim.

- Po rozmowach 18 sierpnia droga do sukcesu dla Ukrainy, dla nas wszystkich, była otwarta. To jest wąska droga, trudna droga, ale istnieje - ocenił dyplomata.

Jego zdaniem, jeśli wzmocnimy zdolność Ukrainy do samoobrony i wywrzemy więcej presji na gospodarkę rosyjską, to "Putin może wycofać się". - Nie z całej Ukrainy, ale (może) zgodzić się na zawieszenie broni i istnienie wolnej Ukrainy częściowo pod okupacją rosyjską niestety - dodał. Podkreślił, że "to byłby strategiczny sukces dla Zachodu".

"Wąska droga, trudna droga" do sukcesu Ukrainy. "Ale istnieje"

Według gościa TVN24 "nie ma konsekwencji w polityce Trumpa" i "gdyby wierzył we własną politykę, wywierałby więcej pracy na Rosję, nawet dzisiaj". - Ale on ciągle mówi, że "zobaczymy za dwa tygodnie". To nie wystarczy - stwierdził Fried.

Podkreślał, że "Trump może więcej robić". - Ma różne możliwości, różne warianty w kieszeni. Niestety on tego nie robi, jeszcze - mówił.

Zaznaczył przy tym, że "są w administracji Trumpa ci, którzy naprawdę chcą pomagać Ukrainie i pomagać Polsce". Fried uważa, że Polska ma zaufanie w Waszyngtonie i w amerykańskiej administracji. - I mam nadzieję, że Polska może grać dobrą rolę w debacie wewnątrz administracji - dodał.

Mówił też, że "są ludzie w administracji, którzy bardzo dobrze rozumieją sytuację", a "Trump sam od czasu do czasu mówi w sposób inteligentny i strategiczny wobec całej tej sytuacji". Ale - jak zaznaczył Fried - prezydent "musi być konsekwentny z własną polityką".

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

RosjaUSADonald TrumpWładimir PutinStosunki Rosja - USAKonflikty zbrojne RosjiNATO
