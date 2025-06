Zjawisko, nad którym pracuje ekspert nie jest właściwe tylko dla wyborców jednej strony sceny politycznej - dr Stępień podkreśla, że korzystali z niego kandydaci zarówno PiS, jak i KO. Co więcej - skłonność wyborców do wspierania kandydatów z trudną albo wątpliwą przeszłością jest też znane w wielu innych krajach.

Ekspert zaznacza, że to właśnie z tego powodu przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce oceniał, że kolejne afery wybuchające wokół kandydata Prawa i Sprawiedliwości Karola Nawrockiego mogą paradoksalnie mu pomóc zwyciężyć w wyścigu wyborczym - co finalnie się wydarzyło.

Z doktorem Pawłem Stępniem rozmawialiśmy pod koniec maja. Pytaliśmy wtedy, jaki wpływ na wynik drugiej tury będą miały kolejne afery nagłaśniane przez media związane z ówczesnym kandydatem, a dziś prezydentem-elektem Karolem Nawrockim. Chodziło między innymi o wątpliwości związane z przejęciem mieszkania starszego mężczyzny, udziału w "ustawkach". Ekspert odparł, że - jego zdaniem - efekt może być odwrotny, niż wiele osób może się spodziewać. Że to tylko wzmocni pozycję kandydata. Jakim cudem?

- To zjawisko od wielu lat jest obserwowane w wielu demokratycznych krajach. Pierwsze, powszechne wśród międzynarodowych ekspertów uzasadnienie to "ignorant hypothesis" (hipoteza ignorancji - ang.). Zakłada ona, że wyborcy ignorują lub bagatelizują oskarżenia, szczególnie jeśli pochodzą od opozycji lub nieprzychylnych mediów - mówi dr Paweł Stępień.

Wzmocnienie przekazu

"Nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k***a atak PiS-u, żeby go zabić. I pójdą jeszcze bardziej na niego. Tak to wygląda. W różnych badaniach, k***a, naszych, których oskarżają. Hania Zdanowska zyskuje, jak ma akt oskarżenia. Idzie wręcz dokładnie odwrotnie. Nie patrz na to, to nie ma żadnego znaczenia. Oni ilością aktów, inflacją tych aktów oskarżenia, powodują, że nie mają żadnego [znaczenia]".