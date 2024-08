Członek PKW: moim zdaniem finansowanie komitetu PiS było niezgodne z prawem w wielu obszarach

Ryszard Kalisz o powodach odroczenia decyzji PKW w sprawie sprawozdania PiS

Kalisz: mam zdefiniowanych wiele obszarów, gdzie moim zdaniem było niezgodne z prawem finansowanie

Jak zaznaczył, "poważny problem leży w artykule 149 Kodeksu Wyborczego". - My musimy dokładnie wskazać kwotę tej korzyści. I to nie jest tak, jak nawet wybitni znawcy prawa karnego mówią, że to tak jak jest w zarzutach czy w akcie oskarżenia co najmniej, bo my musimy wskazać dokładną kwotę co do złotówki, dlatego że ta nasza uchwała jest tytułem wykonawczym i później państwo, czyli organy skarbowe, ściągają z tych komitetów te pieniądze - zaznaczył gość TVN24.