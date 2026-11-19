Polska 11 miesięcy od śmierci Danusi. I pytanie, które wciąż pozostaje aktualne Oprac. Ewa Żebrowska |

Jolanta Zmarzlik z FDDS o tym, jak rozmawiać z dziećmi o tragedii w Jeleniej Górze. Zginęła tam 11-letnia Danusia Źródło zdj. gł.: Krzysztof Ćwik/PAP

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Sprawa zabójstwa 11-letniej Danusi poruszyła całą Polskę. Wielokrotnie pisaliśmy o niej w portalu tvn24.pl i w serwisie TVN24+. Po 11 miesiącach od tragicznej śmierci dziewczynki reporterka "Faktów" TVN Adrianna Otręba wróciła do Jeleniej Góry z pytaniem, co działo się w życiu 12-latki, zatrzymanej pod zarzutem zabójstwa koleżanki. I czy dziecko wysyła wcześniej światu sygnały, że może wyrządzić komuś krzywdę? To temat reportażu "'Zawsze wcześniej są jakieś znaki". Dlaczego dziecko zabiło dziecko?", który można obejrzeć w serwisie TVN24+.

Eksperci o sygnałach, które mogą poprzedzać dramat

- To nie jest tak, że młody człowiek budzi się pewnego dnia rano i mówi: a ja wezmę sobie nóż i kogoś zabiję. To narasta - mówi profesor Marek Konopczyński, ekspert wchodzący w skład Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Od lat zajmuje się resocjalizacją. W rozmowie z Adrianną Otrębą podkreśla: - Są symptomy zmiany, która może zakończyć się tragedią. I my chyba nie potrafimy tych symptomów zauważać. Albo nie chcemy ich zauważać.

Jakie to zmiany? Leszek Dowgiałło, specjalizujący się w sytuacjach związanych z przemocą w szkołach, wymienia "zmianę zachowania, odosabnianie się". Dodaje jednak, że nie da się zauważyć odstępstw od zachowania, nie znając czyjegoś stanu na co dzień.

Podkreśla też, że często - już po incydentach związanych z przemocą czy po tragediach - uczniowie i nauczyciele zwracali mu uwagę na treści publikowane lub udostępniane w sieci przez sprawców. - To były wyraźne znaki w social mediach - mówi. W jego ocenie najważniejsze jest zainteresowanie rodziców aktywnością dzieci w social mediach. - To jest klucz, jeśli chcemy, żeby dzieci były bezpieczne. My musimy wiedzieć, co się dzieje u nich w pokojach!

Co było na kontach społecznościowych 12-latki

W reportażu Adrianna Otręba zapytała Leszka Dowgiałło o treści na kontach społecznościowych 12-latki, którą zatrzymano pod zarzutem zabójstwa koleżanki. - Co widzę? Tragedię widzę - skomentował. Wymienił też, na jakich portalach - według jego wiedzy - takie treści są rozpowszechniane i na co może wskazywać zainteresowanie poruszaną tam tematyką.