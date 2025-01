Gieras: nie jestem zwolennikiem seriali brazylijskich, ale rzeczywiście ta sprawa się przeciąga

Podstaw do zmiany uchwały nie ma. Uchwała została wydana i tutaj jakby sprawa, jeśli chodzi o tę formę wypowiedzi przez Państwową Komisję Wyborczą jest zakończona - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 profesor Paweł Gieras, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Odniósł się do pisma ministra finansów Andrzeja Domańskiego i odpowiedzi, którą PKW ma przygotować do 23 stycznia.

Państwowa Komisja Wyborcza dyskutowała w czwartek na temat pisma ministra finansów Andrzeja Domańskiego z początku stycznia w sprawie wykładni uchwały, w której PKW zatwierdziła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PiS z wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Wszyscy członkowie PKW zgodzili się, że należy udzielić odpowiedzi i wyjaśnień szefowi resortu, jednak nie w trybie wykładni uchwały, ponieważ takiej procedury nie ma w Kodeksie wyborczym. Projekty dokumentu mają przygotować Ryszard Balicki oraz Arkadiusz Pikulik. Mają na to czas do 23 stycznia.

Paweł Gieras, członek Państwowej Komisji Wyborczej i politolog został poproszony w piątek w "Jeden na jeden" w TVN24 o odniesienie się do niedawnych słów szefa PKW Sylwestra Marciniaka o tym, że "trzeba ten brazylijski serial zakończyć", co jest związane z wydłużającym się procesem wydania decyzji PKW w sprawie przyznania pieniędzy Prawu i Sprawiedliwości.

- Nie jestem zwolennikiem seriali brazylijskich, ale rzeczywiście sprawa dotacji i subwencji dla PiS-u troszkę się przeciąga i wczoraj uzyskała kolejną odsłonę. Na wczorajszym posiedzeniu Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała większością głosów, chociaż głosowania nie było, aby udzielić informacji poszerzającej ministrowi finansów na jego pismo, co do wątpliwości odnośnie uchwały z 30 grudnia - powiedział Gieras.

Paweł Gieras, członek Państwowej Komisji Wyborczej TVN24

Gieras: tutaj jest problem natury prawnej

Prowadzący spytał, czego można się spodziewać ze strony PKW.

- Podstaw do zmiany uchwały nie ma. Uchwała została wydana i tutaj jakby sprawa, jeśli chodzi o tę formę wypowiedzi przez Państwową Komisję Wyborczą jest zakończona. Natomiast pan minister zwrócił się o wykładnię uchwały. Tutaj jest problem natury prawnej, dlatego że przepisy Kodeksu wyborczego nie przewidują takiej instytucji i takiej procedury polegającej na dokonywaniu wykładni uchwały - wyjaśnił.

Gieras dodał, że zamiast wykładni, PKW przygotuje "takie poszerzone wyjaśnienie podstaw i przyczyn takiej, a nie innej treści uchwały z 30 grudnia".

Odniósł się również do tego, że ma pewną świadomość, że "ta uchwała dla niektórych może być nie do końca zrozumiała". - Dla mnie ona jest zrozumiała, ale to co innego rozumienie prawnika, praktyka z kilkudziesięcioletnim stażem, a co innego rozumienie przez wyborców, opinię publiczną - zauważył.

Prowadzący Marcin Zaborski zwrócił uwagę, że minister finansów powiedział, że paragrafy pierwszej i drugiej uchwały PKW są sprzeczne i skutkiem jest obiektywny brak możliwości wykonania tej uchwały.

- To znaczy tak, w punkcie pierwszym uchwała czyni zadość przepisom Kodeksu wyborczego, które nakładają na Państwową Komisję Wyborczą obowiązek podjęcia uchwały w skutek orzeczenia Sądu Najwyższego, zmieniającego poprzednią uchwałę. I ten obowiązek został w punkcie pierwszym wykonany - powiedział.

Dodał, że w jego ocenie PKW "nie mogła pozostawić bez jakiegokolwiek komentarza całej problematyki związanej z wadliwością funkcjonowania Izby Spraw Nadzwyczajnych Sądu Najwyższego".

