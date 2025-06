Czerwiec pełen anomalii pogodowych? Co mówią modele

W czerwcu w całej okazałości ukazują nam się burze. A warunki są ku temu idealne, bo z południa wnika do nas ciepłe powietrze, a z zachodu - przynoszące dużo wody fronty. Teraz, w pierwszej dekadzie czerwca, zaczynamy wkraczać w tak zwaną drugą falę europejskiego monsunu letniego. Jest to cyklicznie powtarzający się okres północno-zachodniej cyrkulacji powietrza, oznaczający napływ chłodu i wilgoci znad północnego Atlantyku.

Wcześniej, właśnie w pierwszym tygodniu czerwca, napierające już od północnego zachodu powietrze polarne wymusza rozwój frontów burzowych i wprawia pogodę w szaleńczy wir rozpogodzeń i nawałnic. Burzom towarzyszą do tego trąby powietrzne i opady gradu, które w Polsce wędrują ulubionymi trasami, tak zwanymi szlakami gradowymi. W Polsce mamy dwa takie szlaki. Pierwszy rozciąga się od Wyżyny Śląskiej, przez Małopolskę, Kielecczyznę, po Wyżynę Lubelską. Drugi przebiega nad Ziemią Lubuską, Wielkopolską, aż po Kujawy i wschodnie Pomorze. Szlaki te wskazują wręcz, gdzie starcia mas powietrza są w Polsce naprawdę zaciekłe. Pierwsza dekada czerwca to ich apogeum.

Źródło: TVN24 za Koźmiński, C. et al. (1998) Agrometeorologia PWN

Co wyniknie z bitwy ciepła z chłodem

Silne zderzenie mas zwrotnikowych z atlantyckimi przypadło na 4 i 5 czerwca. Kolejne gwałtowne burze pojawiać się będą do niedzieli 8 czerwca, bo Polska pozostaje w strefie ścierania się mas. Wielki atlantycki wir niżowy zaczyna tłoczyć od północnego zachodu w głąb Europy zimne masy, podczas gdy w obszarze wyżowym nad południem Europy formują się kliny ciepła. W pierwszych dniach czerwca masa powietrza w takim klinie - sięgającym znad północnej Afryki - podniosła temperaturę do 28-29 stopni Celsjusza zarówno na południu, jak i w centrum kraju.

W kolejnych dniach, do niedzieli 8 czerwca, masy te mają kształtować temperaturę głównie na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie może ona wzrosnąć do 26-29 stopni. W północnej Polsce zaczynają się jednak rządy zatoki chłodu, stąd temperatura popołudniami wzrastać ma tylko do 20-24 stopni. W wyniku przepychanki ciepła z chłodem rozwiną się pasy deszczu i burz, a suma opadów do niedzieli sięgnie w Polsce średnio 40 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie w burzowych ulewach nawet 50 litrów na metr kwadratowy. Tymczasem średnie sumy miesięczne opadów w maju wynoszą od 50 do 75 litrów na metr kwadratowy, a w górach - powyżej 100 litrów na metr kwadratowy. Gdyby nie zniszczenia niesione przez burze, byłby to piękny wynik.