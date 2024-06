Czego nie ma w projekcie ustawy o związkach partnerskich

- W czwartek spotkam się z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich - przekazała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula . - Mamy różnego rodzaju argumenty dodatkowe i badania, żeby przekonać Polskie Stronnictwo Ludowe do tego, żeby taki rządowy projekt powstał - dodała.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty był pytany w "Kropce nad i" o to, czy Lewica jest gotowa zrezygnować z zagwarantowania w projekcie możliwości przysposabiania dzieci przez pary nieheteronormatywne, by przekonać PSL do poparcia projektu. - Pani ministra Kotula złożyła ten projekt, bo ten projekt już jest napisany, jest gotowy. W tym projekcie, z tego co wiem, nie ma projektu przysposobienia dzieci przez pary homoseksualne - odparł.