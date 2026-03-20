Polska

Czarzasty pojawił się w Sejmie "ubrany w tęczową flagę". O co chodzi

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty pojawił się w Sejmie ubrany w tęczową flagę. Relacja Radomira Wita
Źródło: TVN24
Włodzimierz Czarzasty pojawił się w Sejmie ubrany w tęczową flagę - relacjonował dziennikarz TVN24 Radomir Wit. Symboliczny gest marszałka jest związany z piątkową decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. - Potrzebujemy pewnego spokoju, żeby to nie była kwestia polityczna - komentował orzeczenie Adrian Witczak z KO.

W piątek Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Jednocześnie zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego.

Orzeczenie zapadło po zeszłorocznym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który w związku z tą sprawą odpowiedział na pytanie NSA.

Włodzimierz Czarzasty z tęczową flagą w Sejmie

Reakcje polityków na piątkową decyzję sądu relacjonował z Sejmu dziennikarz TVN24 Radomir Wit. Jak przekazał, wyrok jest komentowany zarówno dosłownie, jak i symbolicznie.

Jako przykład podał marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który "dosłownie kilkanaście minut temu tutaj w Sejmie pojawił się ubrany w tęczową flagę". Na nagraniu widać, jak polityk - okryty flagą - przemierza sejmowe korytarze z wicemarszałkinią Senatu Magdaleną Biejat.

Źródło: TVN24

Witczak: potrzebujemy spokoju

O to, czy orzeczenie NSA to przełom, był pytany Adrian Witczak z KO. - Nie jest zbyt zaskakujące, dlatego że orzeczenie wskazuje jasno, że powinniśmy przestrzegać prawa, które obowiązuje w Unii Europejskiej - ocenił.

Witczak powiedział też, że organy takie jak Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji muszą przygotować rozwiązania administracyjne, aby uznawać te wyroki.

- Zaczekajmy na oficjalne stanowisko. Dzisiaj uważam, że potrzebujemy pewnego spokoju, żeby to nie była kwestia polityczna, jakichś podziałów, ale tego, że są odpowiednie przepisy, które obowiązują na szczeblu unijnym i powinny być respektowane również w kraju, który do Unii Europejskiej należy, czyli w Polsce - tłumaczył poseł KO.

Adrian Witczak o orzeczeniu NSA. "Nie jest zbyt zaskakujące"
Źródło: TVN24

Wieczorek: to była oczywista oczywistość

Były minister nauki Dariusz Wieczorek z Lewicy ocenił decyzję NSA jako "bardzo ważną". - Jak mówił klasyk: dla mnie to była oczywista oczywistość, że taka będzie decyzja sądu i dobrze, że tak się stało - powiedział.

Dariusz Wieczorek o decyzji NSA. "Dla mnie to była oczywista oczywistość"
Źródło: TVN24

- Osoby, które takie małżeństwa zawarły na podstawie konstytucji w Niemczech, w Holandii czy w jakimkolwiek innym kraju, muszą mieć takie same prawa w Polsce, czyli na przykład jak (...) komuś się coś złego stanie, będzie partner czy partnerka w szpitalu, to druga osoba ma prawo do tego, żeby się dowiedzieć, jaki jest jej stan zdrowia - stwierdził Wieczorek. Dodał, że "nie ma w tym nic niebezpiecznego".

Błaszczak: PiS zaskarża podstawę prawną do takiej decyzji

Inne stanowisko wobec decyzji NSA miał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, który zapowiedział, że jego ugrupowanie "zaskarża podstawę prawną do takiej decyzji". - W naszym przekonaniu jest to sytuacja, w której pod rządami koalicji 13 grudnia legalizowane są małżeństwa jednopłciowe - mówił.

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

