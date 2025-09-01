"Czarno na białym" wraca na antenę TVN24 po wakacyjnej przerwie

Komentarz MS po reportażu "Ja was zaskarżę" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Czarno na białym" to wielokrotnie nagradzany magazyn reporterski, przedstawiający najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z kraju i ze świata wraz z ich kulisami i konsekwencjami, prezentujący dziennikarskie śledztwa oraz prawdziwe historie. "Pokazujemy wydarzenia takimi, jakie są - czarno na białym" - deklarują autorzy reportaży. Premierowe odcinki można zawsze oglądać w serwisie TVN24+. Z serwisu można korzystać zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak i w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

W lipcu i sierpniu do bogatej biblioteki programów w serwisie TVN24+ zostało dodanych wiele premierowych reportaży "Czarno na białym". Teraz, gdy po wakacyjnej przerwie magazyn powraca do telewizji, od 1 września będzie można je obejrzeć również na antenie TVN24. Czas emisji to godzina 20.30, od poniedziałku do czwartku.

Nowe reportaże "Czarno na białym". Gdzie oglądać

"Ja was zaskarżę" Olgi Orzechowskiej

Sprawa 17-letniej Victorii z Mławy, która została zatrzymana przez policję, zbulwersowała Polskę. Nastolatka była przesłuchiwana na komendzie, w której spędziła kilkanaście godzin, a matka o zatrzymaniu, przesłuchaniu, a później zwolnieniu nieletniej, leczącej się psychiatrycznie córki nie została poinformowana. Reporterka "Czarno na białym" Olga Orzechowska pokazuje, jak zbieg kilku czynników: luki w przepisach, możliwego złamania prawa, ale także, a może przede wszystkim braku empatii mógł się przyczynić do ludzkiej tragedii. "Ja was zaskarżę" można obejrzeć już teraz w serwisie TVN24+. Emisja na antenie TVN24 w poniedziałek o 20.30.

"Niezłomny" Dariusza Kubika

Dwukrotnie przysięgał, że dochowa wierności postanowieniom konstytucji, która mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym i dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Na zakończenie drugiej kadencji Andrzeja Dudy Dariusz Kubik z "Czarno na białym" i jego rozmówcy podsumowują dziesięć lat jego prezydentury właśnie pod kątem roli prezydenta w przestrzeganiu praworządności oraz budowaniu narodowej wspólnoty. Reportaż "Niezłomny" można obejrzeć już teraz w serwisie TVN24+. Emisja na antenie TVN24 we wtorek o 20.30.

"Okradzeni z wyboru" Kacpra Sulowskiego W wyborach prezydenckich 2025 roku miał liczyć się każdy głos i każdy głos miał zostać policzony. Ale kontrole Sądu Najwyższego i prokuratury pokazały, że w bardzo wielu przypadkach doszło do błędów w liczeniu bądź przypisaniu odpowiedniej liczby głosów odpowiedniemu kandydatowi. Nigdy wcześniej nie stwierdzono ich w tak dużej skali. Kacper Sulowski z doświadczonymi członkami komisji wyborczych krok po kroku analizuje i wskazuje momenty w procesie liczenia wyborczych głosów, w których mogło dojść do tych błędów. Reportaż "Okradzeni z wyboru" można już oglądać w serwisie TVN24+, a na emisję na antenie TVN24 zapraszamy w środę o godzinie 20.30.

"Uzbrojeni" Łukasza Frątczaka

Od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie lawinowo rośnie w Polsce liczba osób, które uzyskują pozwolenie na broń. Pomiędzy rokiem 2021 a 2024 wzrosła ona ponad dwuipółkrotnie. Podobnie wyglądają statystyki sprzedaży broni. Dlaczego Polacy chcą być uzbrojeni? Jak można zdobyć wymagane pozwolenia? Czy fakt posiadania strzelby lub pistoletu oraz umiejętność ich obsługi wpływa na bezpieczeństwo kraju? Przyjrzał się temu reporter Łukasz Frątczak. Reportaż "Uzbrojeni" można już oglądać w serwisie TVN24+, emisja na antenie TVN24 w czwartek o godzinie 20.30.