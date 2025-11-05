Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

I cukierek, i psikus. Masz się wściekać albo bać

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
W cukierkach były igły krawieckie
W cukierkach były igły krawieckie
Źródło: policja.pl
Igłę w cukierku miała umieścić "sympatyczna staruszka", a ostatecznie okazało się, że zrobiła to "mała dziewczynka". Zanim policjanci ustalili fakty, przez media społecznościowe przetoczyła się burza z pomieszania oburzenia i strachu. Dlatego w TVN24+ sprawdzamy, czego naprawdę powinniśmy się bać przy okazji Halloween i nie tylko.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W 2024 roku media licznie informowały o niebezpiecznych przedmiotach w halloweenowych cukierkach. Jak ustaliłyśmy w TVN24+, w żadnej z tych historii nie ukarano sprawców.
  • Za to w 2025 roku policja już potwierdziła, że w kilku podobnych historiach wszystko było zmyślone. Również przez same dzieci.
  • Równocześnie media społecznościowe puchną od wpisów przestrzegających rodziców przed zagrożeniami wynikającymi z zabawy w "cukierek albo psikus". - Te media żerują na negatywnych emocjach, zwłaszcza wobec dzieci - twierdzi Michał R. Wiśniewski, pisarz i specjalista od kultury internetowej.
  • Kulturoznawczyni prof. Magdalena Kamińska: - Koncentracja na opowieściach o trefnych cukierkach odwraca uwagę od realnych zagrożeń, które wiążą się z halloweenowymi zabawami.
  • Żeby dobrze zrozumieć, o co chodzi w "halloweenowym sadyzmie" i jakie zagrożenia naprawdę niosą opowieści o "cukierkach z gwoździami", musimy się cofnąć aż do lat 60. XX wieku.

- W tym roku na pewno znów usłyszymy o gwoździach i szpilkach w halloweenowych cukierkach - powiedziała jedna z nas w połowie października.

- Sprawdźmy, czy kogokolwiek ukarano za takie sprawy z ubiegłego roku - podjęła od razu ta druga. I ruszyła obdzwaniać komendy i prokuratury.

Efekt? Nie udało się nam znaleźć ani jednej osoby namierzonej i ukaranej za tego typu czyn.

Czy to nieudolność służb? Czy może po prostu wiele z tych historii… nigdy się nie wydarzyło? A może od początku do końca były niezbyt śmiesznym żartem?

Szpilki i gwoździe

Przyjrzyjmy się kilku głośnym przypadkom z 2024 roku.

Lipki Wielkie koło Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie). Do policjantów puka matka chłopca, który w cukierku znalazł "mały gwoździk". - Nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby go połknął. Jestem zdruzgotana, tracę wiarę w ludzi. Całą noc przez tę sytuację nie spałam. Mieszkańcy są w szoku, w końcu mieszkamy w małej społeczności, wszyscy się znamy - opowiadała Izabela lokalnym mediom.

Prokuratura wszczyna śledztwo, które już w styczniu zostaje umorzone. Powód? Niewykrycie sprawców.

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Czytaj także:
imageTitle
Barcelona rusza na podbój Belgii. Lewandowski patrzy w przyszłość
Najnowsze
Kopalnia Staszic
Silny wstrząs na Śląsku
Polska
Władimir Putin
Pobór do wojska przez cały rok. Putin podpisał ustawę
shutterstock_727961476
Drony nad lotniskami, wybory w Nowym Jorku, wyrok dla Doriana S.
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zohran Mamdani
Nowojorczycy wybrali burmistrza
Ciemny dym nad lotniskiem w Louisville
Samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska
Jesień, pogodnie
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 st. C
METEO
imageTitle
Bandycki faul i łzy w Lidze Mistrzów. Paryż wstrzymał oddech
EUROSPORT
GettyImages-2244518786
Zwycięstwo w cieniu kontrowersji. Bayern lepszy w hicie Ligi Mistrzów
EUROSPORT
imageTitle
Courtois nie uratował Realu. Liverpool znów lepszy
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk miał postawić ultimatum. Wiceminister: premier powiedział jasno
Polska
imageTitle
Wielka szansa Polaka. W perspektywie Usyk
EUROSPORT
Zohran Mamdani
Trump przestrzega przed nim nowojorskich Żydów. Ona twierdzi co innego
shutterstock_2044480022
Dwie wysokie wygrane w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Pożar lakierni w Łężycach
Pożar lakierni pod Gdynią "opanowany"
Trójmiasto
imageTitle
Zabawne wideo ze Szczęsnym i z Lewandowskim
EUROSPORT
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
METEO
shutterstock_727961476
Drony nad lotniskami. Ruch wstrzymany
BIZNES
imageTitle
Arsenal wypunktował Slavię. Jest liderem Ligi Mistrzów
EUROSPORT
04 2000 kropka gosc-0002
Jak Konfederacja zagłosuje w sprawie Ziobry? Wipler w "Kropce nad i" zapowiada
Polska
hakerzy, dezinformacja
"Być może mówimy o jakiejś zorganizowanej akcji"
BIZNES
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
METEO
Grzegorz Braun
Braun z nagrodą od propagandowej białoruskiej fundacji. "Dowód, w czyim interesie działa"
Polska
imageTitle
Szubarczyk przy jednym stole z O'Sullivanem
EUROSPORT
Włodzimierz Czarzasty
"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"
Polska
imageTitle
"To jest skandal, który nie ma sobie równych". Gromy w prezesa PKOl
EUROSPORT
Gopichand Hinduja zmarł w wieku 85 lat
Zmarł najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii
BIZNES
Ulica Wileńska zostanie przebudowana
Dwa warianty przebudowy Wileńskiej. Ruszają konsultacje
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
Zły podpis pod wnioskiem w sprawie Ziobry? Prokuratura wyjaśnia
Polska
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
"Polska może prześcignąć Wielką Brytanię w ciągu dekady"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica