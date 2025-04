Co z debatą w Końskich? Było spotkanie, sztab Nawrockiego stawia warunek

Szefernaker: chcemy pięciu telewizji Źródło: TVN24

Zakończyło się spotkanie przedstawicieli sztabów Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego z przedstawicielami TVP, TVN24 i Polsat News w sprawie zaplanowanej na piątek debaty prezydenckiej. "W związku z ciągłym przerywaniem i brakiem możliwości poznania warunków debaty uzgodniliśmy, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem" - przekazała Wioletta Paprocka, szefowa sztabu kandydata KO.

Po zakończonym w siedzibie TVP spotkaniu Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, opublikowała wpis w mediach społecznościowych. Jak napisała, trwało dwie godziny. "W związku z ciągłym przerywaniem i brakiem możliwości poznania warunków debaty uzgodniliśmy, że telewizje prześlą sztabom propozycje zasad debaty mailem. Czekamy na nie i czekamy jutro w Końskich!" - oświadczyła.

Szef sztabu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, przekonywał w rozmowie z dziennikarzami, że "niestety nie ma chęci do tego, aby zorganizować tę debatę".

- To jest nasz warunek organizacji debaty. Chcemy debaty pięciu telewizji. Z szacunku do wszystkich Polaków, do tych, którzy oglądają TVN, TVP, Polsat i z szacunku do tych, którzy oglądają również Republikę i wPolsce24. Nie ma na to zgody sztabu Rafała Trzaskowskiego. Nie doprowadzili do tego, aby można było poszerzyć to spotkanie o dwie kolejne telewizje - mówił.

Przedstawiciele obu tych stacji pojawili się w siedzibie TVP, jednak nie udało im się dołączyć do spotkania.

Część sztabowców Nawrockiego, w tym między innymi poseł PiS Przemysław Czarnek, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami czekali na rozmowy na "neutralnym" gruncie w Centrum Prasowym Foksal. Jak tłumaczył Czarnek, miało to na celu rozwianie wszelkich wątpliwości co do ewentualnych "uników" przed debatą.

Propozycja Trzaskowskiego i reakcja Nawrockiego

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował w środę Karolowi Nawrockiemu debatę w piątek 11 kwietnia w Końskich w województwie świętokrzyskim.

Nawrocki po kilku godzinach odpowiedział na propozycję. Zgodził się na udział w debacie, ale pod warunkami. "Udział mają wziąć wszystkie telewizje, także te, które nie mogą Panu zadawać pytań na konferencjach. Szczegóły niech dogadają sztaby" - napisał.

Wymiana zdań między sztabami

Szef sztabu Nawrockiego, poseł PiS Paweł Szefernaker, zwrócił się w środę w mediach społecznościowych do szefowej sztabu Trzaskowskiego Wioletty Paprockiej z "zaproszeniem" na spotkanie jeszcze tego samego dnia w sztabie kandydata PiS w celu ustalenia zasad debaty.

Natomiast stacje TVN24, TVP i Polsat News, które wyraziły gotowość zorganizowania debaty, zaprosiły przedstawicieli sztabów wyborczych kandydatów na spotkanie organizacyjne. Zaproponowano, by odbyło się w czwartek o godzinie 12 w siedzibie Telewizji Polskiej. "Będziemy" - zapowiedziała w mediach społecznościowych Paprocka.

Szefernaker opublikował potem kolejny wpis, w którym zaprosił na spotkanie w innym miejscu. "W odpowiedzi na pismo TVP, Polsat oraz TVN w sprawie organizacji debaty kandydatów na Prezydenta RP w Końskich oraz wskazanym tam zastrzeżeniem, że w/w telewizje otwarte są na zmianę miejsca spotkania organizacyjnego, serdecznie zapraszam wszystkie podmioty zainteresowane współorganizacją debaty – telewizje oraz sztab Rafała Trzaskowskiego – na spotkanie organizacyjne w czwartek, 10 kwietnia 2025 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie" - napisał.

W odpowiedzi na to TVN, TVP i Polsat wydały wspólne stanowisko. "Szanowny Panie, jutro o 12 będziemy czekać na Państwa w siedzibie TVP przy ulicy Woronicza na spotkaniu obu sztabów i trzech telewizji. Zgodnie z zaproszeniem, jesteśmy otwarci na zmianę miejsca spotkania, jeśli oba sztaby takowe uzgodnią".

Następnie rozwinęła się wymiana zdań między szefami sztabów kandydatów. Szefernaker oświadczył, że nikt ze sztabu Trzaskowskiego "nie przyszedł na zaproponowane przez nas spotkanie".