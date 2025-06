Groźne nawałnice, eskalacja w Ukrainie, kierowca wjechał w rowerzystów

Grad w miejscowości Włoszczowice Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Kasia

1. Eskalacja sytuacji w Ukrainie, wymiana ciosów między Kijowem a Moskwą

W nocy z piątku na sobotę Rosja zaatakowała Charków na północnym wschodzie Ukrainy między innymi przy użyciu dronów typu Shahed. To kolejny już atak w ostatnich dniach na to miasto. Mer Charkowa Ihor Terechow przekazał, że to była największy atak na miasto od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według władz zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych.

Rosyjski zmasowany atak na Charków Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Natomiast w nocy z soboty na niedzielę ukraińskie drony zaatakowały zakłady chemiczne Azot w obwodzie tulskim na terytorium Rosji. Doszło do pożaru, ale - jak przekazał gubernator tego obwodu Dmitrij Miljajew - został on ugaszony.

Ukraińcy zaatakowali też dronami Moskwę, ale mer miasta Siergiej Sobianin przekazał, że rosyjskie siły obrony powietrznej je zniszczyły.

2. Nawałnice nad Polską

Nad częścią Polski w sobotę przemieszczały się groźne burze, strażacy interweniowali kilkaset razy. Padał grad oraz ulewny deszcz. W Kielcach wiatr łamał drzewa, a niektóre ulice zostały zalane.

Zalana ulica Hoża w Kielcach Źródło: Facebook/Na Drodze Świętokrzyskie

3. Kierowca wjechał w rowerzystów

Kierowca samochodu osobowego wjechał w grupę rowerzystów w gminie Końskie (województwo świętokrzyskie). Pięciu nastoletnich chłopców zostało rannych. Życie dwóch z nich w momencie przyjazdu służb było zagrożone.

Kierowca wjechał grupę pięciu nastoletnich rowerzystów w gminie Końskie Źródło: PSP Końskie

4. Ewakuacja Spotkania Młodych w Lednicy

W sobotni wieczór z powodu ulewnego deszczu przerwano XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000, organizowane na Polach Lednickich. Według organizatorów, w tegorocznej Lednicy brało udział ponad 21 tysięcy osób. Interwencja straży na miejscu nie była jednak konieczna.

Ewakuacja Spotkania Młodych w Lednicy Źródło: TVN24

5. Coco Gauff mistrzynią Roland Garros 2025

Coco Gauff pokonała w sobotnim finale Arynę Sabalenkę (6:7, 6:2, 6:4) i została mistrzynią Roland Garros 2025. To drugi wielkoszlemowy tytuł Amerykanki, która w 2023 wygrała US Open. Iga Świątek odpadła na etapie półfinału turnieju, przegrywając wcześniej właśnie z Sabalenką. W niedzielę rozegrany zostanie finał mężczyzn, w którym zmierzą się Hiszpan Carlos Alcaraz i Włoch Jannik Sinner.

Coco Gauff została mistrzynią Roland Garros 2025 Źródło: Getty Images

