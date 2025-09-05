Co dalej z ustawami Nawrockiego? Marszałek Sejmu o "braku elementarnych założeń"

Hołownia: zwróciłem dwie propozycje ustawowe prezydenta Nawrockiego do uzupełniania z powodów braków formalnych Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prezydent Nawrocki w ciągu niespełna miesiąca złożył do Sejmu pięć projektów ustaw. Zwrócone zostały dwa.

Marszałek Hołownia zapewnił, że po uzupełnieniu, "projekty będą normalnie procedowane".

Mówił też o kolejnych krokach w związku z rezygnacją Karoliny Bućko ze stanowiska przewodniczącej Państwowej Komisji ds. pedofilii.

Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie mówił o dalszych krokach w sprawie prezydenckich inicjatyw ustawodawczych. Prezydent Karol Nawrocki złożył do Sejmu łącznie pięć projektów ustaw.

Marszałek Sejmu przekazał, że nadał wszystkim inicjatywom numer druków, a dwie "zwrócił do uzupełnienia" do prezydenckiej kancelarii. - One zawierały braki formalne. Te braki muszą zostać uzupełnione - powiedział Hołownia.

- Dotyczy to ustawy o pomocy Ukrainie. Tę ustawę zwracam do kancelarii prezydenta przede wszystkim ze względu na brak dość elementarnych założeń do aktu wykonawczego, czyli rozporządzenia Rady Ministrów, którego wydanie ta ustawa przewiduje. To się powinno znaleźć bezwzględnie w tym projekcie ustawy - ocenił Hołownia, podkreślając, że jest to opinia służb prawnych, Biura Legislacji i Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu.

Chodzi o prezydencki projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładający między innymi, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Projekt ten został złożony przez prezydenta po zawetowaniu rządowej nowelizacji.

Hołownia zwrócił dwa projekty ustaw prezydenta

Drugi ze zwróconych projektów dotyczy noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla rodziców co najmniej dwójki dzieci. Jak zaznaczył Hołownia, projekt ma liczne braki dotyczące tego, jak ta ustawa odnosi się do innych powiązanych ustaw.

- Zwracam je (projekty) do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie i kiedy to uzupełnienie przyjdzie, te projekty będą normalnie procedowane, tak jak wszystkie inne projekty, które do Sejmu trafiają. Mam nadzieję, że pan minister (szef KPRP Zbigniew) Bogucki zrobi te uzupełnienia niezwłocznie - dodał Hołownia.

Marszałek Sejmu zadeklarował też, że "wszystkie projekty, które pan prezydent przyśle do Sejmu, będzie traktował dokładnie tak, jak te, które do tej pory do Sejmu wpływały". - Zapewniam, że do końca mojej kadencji na funkcji marszałka Sejmu, nie będzie żadnego mrożenia projektów prezydenckich - podkreślił. Przypomniał, że kiedy pracami Sejmu kierowała Elżbieta Witek, dwa projekty ustaw zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę trafiły do "sejmowej zamrażarki".

Przewodnicząca Państwowej Komisji ds. pedofilii zrezygnowała

Hołownia przekazał także, że przewodnicząca Państwowej Komisji ds. pedofilii Karolina Bućko złożyła rezygnację ze swojej funkcji. Adwokatka pełniła obowiązki przewodniczącej od grudnia 2023 roku. Jej kandydaturę zgłosili wówczas posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi (Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego).

Marszałek Sejmu przypomniał, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata na przewodniczącego komisji i z tych osób Sejm dokonuje potem wyboru. - Mamy zaplanowane też w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby się do zaproponowania takiej kandydatury Sejmowi przygotować - dodał.

