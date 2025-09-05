Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Co dalej z ustawami Nawrockiego? Marszałek Sejmu o "braku elementarnych założeń"

holownia pap
Hołownia: zwróciłem dwie propozycje ustawowe prezydenta Nawrockiego do uzupełniania z powodów braków formalnych
Źródło: TVN24
Szymon Hołownia poinformował, że zwrócił dwa z pięciu projektów ustaw wysłanych do parlamentu przez prezydenta Karola Nawrockiego do uzupełnienia ze względu na "braki formalne". Zadeklarował również, że nie będzie blokował ustawowych inicjatyw głowy państwa. Na konferencji prasowej przekazał również, że szefowa Państwowej Komisji ds. pedofilii zrezygnowała ze stanowiska.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent Nawrocki w ciągu niespełna miesiąca złożył do Sejmu pięć projektów ustaw. Zwrócone zostały dwa.
  • Marszałek Hołownia zapewnił, że po uzupełnieniu, "projekty będą normalnie procedowane".
  • Mówił też o kolejnych krokach w związku z rezygnacją Karoliny Bućko ze stanowiska przewodniczącej Państwowej Komisji ds. pedofilii.

Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie mówił o dalszych krokach w sprawie prezydenckich inicjatyw ustawodawczych. Prezydent Karol Nawrocki złożył do Sejmu łącznie pięć projektów ustaw.

Marszałek Sejmu przekazał, że nadał wszystkim inicjatywom numer druków, a dwie "zwrócił do uzupełnienia" do prezydenckiej kancelarii. - One zawierały braki formalne. Te braki muszą zostać uzupełnione - powiedział Hołownia.

Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie
Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie
Źródło: Albert Zawada/PAP

- Dotyczy to ustawy o pomocy Ukrainie. Tę ustawę zwracam do kancelarii prezydenta przede wszystkim ze względu na brak dość elementarnych założeń do aktu wykonawczego, czyli rozporządzenia Rady Ministrów, którego wydanie ta ustawa przewiduje. To się powinno znaleźć bezwzględnie w tym projekcie ustawy - ocenił Hołownia, podkreślając, że jest to opinia służb prawnych, Biura Legislacji i Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu.

Chodzi o prezydencki projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładający między innymi, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Projekt ten został złożony przez prezydenta po zawetowaniu rządowej nowelizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet

Miliardy złotych. Jak Ukraińcy zasilają polski budżet

Michał Istel
Wiceminister: jeżeli będzie weto, czeka nas gigantyczny chaos

Wiceminister: jeżeli będzie weto, czeka nas gigantyczny chaos

BIZNES

Hołownia zwrócił dwa projekty ustaw prezydenta

Drugi ze zwróconych projektów dotyczy noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla rodziców co najmniej dwójki dzieci. Jak zaznaczył Hołownia, projekt ma liczne braki dotyczące tego, jak ta ustawa odnosi się do innych powiązanych ustaw.

- Zwracam je (projekty) do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie i kiedy to uzupełnienie przyjdzie, te projekty będą normalnie procedowane, tak jak wszystkie inne projekty, które do Sejmu trafiają. Mam nadzieję, że pan minister (szef KPRP Zbigniew) Bogucki zrobi te uzupełnienia niezwłocznie - dodał Hołownia.

Marszałek Sejmu zadeklarował też, że "wszystkie projekty, które pan prezydent przyśle do Sejmu, będzie traktował dokładnie tak, jak te, które do tej pory do Sejmu wpływały". - Zapewniam, że do końca mojej kadencji na funkcji marszałka Sejmu, nie będzie żadnego mrożenia projektów prezydenckich - podkreślił. Przypomniał, że kiedy pracami Sejmu kierowała Elżbieta Witek, dwa projekty ustaw zaproponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę trafiły do "sejmowej zamrażarki".

Przewodnicząca Państwowej Komisji ds. pedofilii zrezygnowała

Hołownia przekazał także, że przewodnicząca Państwowej Komisji ds. pedofilii Karolina Bućko złożyła rezygnację ze swojej funkcji. Adwokatka pełniła obowiązki przewodniczącej od grudnia 2023 roku. Jej kandydaturę zgłosili wówczas posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi (Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego).

holownia 1
Hołownia: przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw pedofilii Karolina Bućko złożyła rezygnację
Źródło: TVN24

Marszałek Sejmu przypomniał, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata na przewodniczącego komisji i z tych osób Sejm dokonuje potem wyboru. - Mamy zaplanowane też w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby się do zaproponowania takiej kandydatury Sejmowi przygotować - dodał.

Karolina Bućko
Karolina Bućko
Źródło: PAP/Leszek Szymański
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Szymon HołowniaSejm
Czytaj także:
Trybunał Stanu
Jest reakcja na awanturę w Trybunale Stanu. Żurek o "niezrównoważonym zachowaniu" sędziego
Polska
imageTitle
Pojedynek kobiety z mężczyzną? Sabalenka jest gotowa
Najnowsze
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Pogoda pogorszyła się w kolejnych miejscach
METEO
Policja zatrzymała go w ciągu godziny (zdjęcie ilustracyjne)
Atak "ostrym narzędziem" w parku. Dwóch nastolatków rannych
Olsztyn
Joe Biden
Joe Biden przeszedł operację
Świat
Władimir Putin, Narendra Modi i Xi Jinping na szczycie w Tiencinie
Indie i Rosja "stracone" na rzecz "najczarniejszych, najmroczniejszych Chin"
Świat
Nie żyje mężczyzna (zdjęcie ilustracyjne)
Był alkohol, później sprzeczka. 64-latek zginął od ciosu nożem
Wrocław
Policjant został pobity podczas spaceru (zdjęcie ilustracyjne)
Jak uniknąć bólu pleców? Naukowcy zalecają prosty sposób
Zdrowie
Naczepa wylądowała w rowie
Nie zatrzymał się przed przejazdem, "wjechał wprost pod jadący pociąg"
Olsztyn
Miejsce katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Katastrofa kolejki w Lizbonie. Lista wszystkich ofiar i przyczyny
Świat
Do incydentu doszło podczas kieleckich targów
Aktywiści rozlali czerwoną ciecz na stoisku jednego z wystawców. Są zarzuty
Kielce
shutterstock_2634126907
Korzystasz ze smartfona w toalecie? Narażasz się na hemoroidy
Zdrowie
Mężczyzna zaatakował ratownika medycznego
Do kobiety wezwano pogotowie. Jej syn zaatakował ratowników
Katowice
shutterstock_2617763735
Powstanie konkurencja dla LinkedIn. Będzie napędzana AI
BIZNES
Podjechał własnym autem na podjazd dla karetek. Był pijany
Miał odczytać licznik, nie żyje. Drugi z mężczyzn poważnie ranny
Łódź
social media shutterstock_2564758397
Mark S. Zuckerberg pozwał Facebooka za blokowanie konta. "To nie jest śmieszne"
Świat
Niemiecka policja
Uczeń zaatakował nauczycielkę nożem. Został namierzony
Świat
Burze, piorun, lato, nawałnice
Alert RCB w 11 województwach. "Zachowaj ostrożność"
METEO
Kontenerowiec Odysseus na zdjęciu z 2018 roku
Akcja służb na kontenerowcu. Uzbrojeni napastnicy w maszynowni
Świat
imageTitle
9. Bieg Charytatywny PKO BP organizowany z Fundacją TVN
EUROSPORT
Metinvest_podziemny szpital
Drugi podziemny szpital na linii frontu w Ukrainie. "Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa"
Anna Bielecka
Drewniana konstrukcja w Wiśle, Warszawa
Zbadali konstrukcję z dna Wisły. "Kilka ciekawych spostrzeżeń"
WARSZAWA
Rodzina znalazła schronienie w namiocie - trzęsienie ziemi zniszczyło jej dom
"Myślałem, że umrę". 12-latek został odkopany spod gruzów
METEO
Odpowiedzą za pobicie Ukraińców
Młodzi Ukraińcy pobici przed sklepem
WARSZAWA
imageTitle
Wypadek autokaru reprezentacji. Piłkarze w szpitalu, mecz przełożony
EUROSPORT
NexLawn kosiarka
Skosi trawę, ale też zbierze owoce i rzuci piłkę psu
BIZNES
Sejm
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz. Nowy sondaż
Polska
imageTitle
Padli na ziemię. Rój pszczół przerwał mecz
EUROSPORT
Nawrocki Leon
Leon XIV przyjął prezydenta z rodziną. Prezent dla papieża
Świat
pap_20241106_0E6
Tusk o możliwości koalicji z Konfederacją 
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica