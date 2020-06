Trzaskowski wycofał wniosek o ściganie chorego mężczyzny, który groził mu śmiercią

3 czerwca 41-letni mężczyzna zadzwonił do Kancelarii Prezydenta RP i powiedział, że zabije Rafała Trzaskowskiego. Informację o groźbach Służba Ochrony Państwa przekazała policji. Poinformowany o nich został też prezydent Warszawy. Złożył zawiadomienie o przestępstwie i wniosek o ściganie sprawcy. Tego samego dnia 41-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Podejrzany przyznał się do winy i trafił do aresztu.