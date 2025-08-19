Choroba codziennie odbiera sprawność 5-letniej Oli. "Muszę krzyczeć głośniej"

Zbiórka na leczenie 5-letniej Oli Źródło: TVN24

5-letnia Ola Ślęzak do momentu diagnozy rozwijała się książkowo. Swoje pierwsze kroki postawiła już dwa tygodnie po pierwszych urodzinach. Szczęście rodziców nie trwało długo, a niepokojące objawy: utrata kontaktu wzrokowego, mowy, zdolności poznawczych i zobojętnienie, rozpoczęły trwającą do dziś walkę o zdrowie.

10 milionów złotych na ratunek

Badania genetyczne potwierdziły u Oli zespół Retta. To wyniszczająca choroba neurodegeneracyjna, która stopniowo odbiera dziewczynce umiejętności. Problemy z chodzeniem i oddychaniem, zanik mowy, ataki padaczki - to codzienność, z jaką zmaga się rodzina.

Jedyną nadzieją na zatrzymanie postępującej choroby są nierefundowany lek i terapia w Stanach Zjednoczonych. Problemem jest jednak ogromny koszt. Rodzice za ratowanie swojego dziecka muszą zapłacić 10 milionów złotych, a do tej pory udało się zebrać niespełna milion.

Zbiórkę na leczenie Oli prowadzi Fundacja Siepomaga.

Aleksandra Źródło: siepomaga.pl

Rozpaczliwy krzyk rodziców

Tylko jeden dzień leczenia syropem na zespół Retta to koszt 7 tysięcy złotych. Rodzina 5-letniej Olusi nie traci jednak nadziei i każdego dnia walczy o to, aby o zbiórce na ratowanie dziewczynki mogło dowiedzieć się jak najwięcej osób. Tata Oli, by zwrócić uwagę na dramat swojego dziecka, postanowił zdobyć 28 szczytów Korony Gór Polski.

Swój symboliczny krzyk o pomoc zaczął od najwyższego szczytu - Rysów, co relacjonowaliśmy w TVN24. Już 29 sierpnia pan Paweł po raz kolejny ruszy na szlak. Tym razem w trzy dni planuje zdobyć trzy szczyty: Wysoką Kopę, Śnieżkę, Skalnik.

Zdobyłem Rysy. To był dopiero pierwszy krzyk. Teraz muszę krzyczeć jeszcze głośniej!

- powiedział tata Oli.

