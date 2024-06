Chiny znoszą wizy krótkoterminowe dla Polaków

Chiński program ruchu bezwizowego umożliwia obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych.

Duda: w najbliższych dniach ruch bezwizowy stanie się faktem

O decyzji w tej sprawie mówił również na konferencji w Pekinie Andrzej Duda. - Dzisiaj po rozmowie ze mną pan prezydent Xi Jinping zadeklarował, że Polacy będą mieli ruch bezwizowy do Chin. Każdy, kto będzie chciał do Chin przyjechać (na okres - przyp. red.) do 15 dni, a więc przede wszystkim w celach turystycznych czy w celach gospodarczych, biznesowych, będzie mógł do Chin przyjechać bez wiz - powiedział.