Polska "Chciałabym móc czuć się bezpiecznie we własnym państwie". Kobiety znów wyszły na ulice

"Czerwona kartka dla rządu za aborcję" - manifestacja w Białymstoku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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W czwartek w kilkudziesięciu polskich miastach odbyły się demonstracje pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję". Nawiązują one do zaostrzającego przepisy aborcyjne wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed sześciu lat. Demonstracje organizowały Fundacja Widzialne, Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Akcja Demokracja.

Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

- Chciałabym móc czuć się bezpiecznie we własnym państwie. Chcę mieć poczucie, że bycie kobietą nie stanowi zagrożenia w kraju, w którym tak bardzo chciałabym zostać, i że kobiecość nie jest karą - mówiła jedna z uczestniczek.

- Jesteśmy tutaj, żeby przypomnieć, że ten temat jest ważny i wciąż palący. Chcemy o nim przypominać przed wyborami parlamentarnymi, bo wiemy już, że mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju - podkreślała inna.

- Nie ma już żadnego kompromisu, który wymyślono w 1993 roku. Chcemy mieć taki sam dostęp do legalnej aborcji jak Europejki w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie niemal wszystkie mają do niego dostęp. Do tego dążymy, dlatego wychodzimy na ulice i będziemy wychodzić nadal - powiedziała kolejna uczestniczka.

Ogólnopolski protest proaborcyjny Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Warszawa, 22.10.2026. Ogólnopolski protest proaborcyjny pod hasłem "Czerwona kartka za aborcję" Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej orzekł, że przepis ustawy z 1993 roku umożliwiający dokonanie aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny.

Wyrok został opublikowany w styczniu 2021 r. i od tego czasu taka przesłanka przerwania ciąży nie obowiązuje. Orzeczenie trybunału wywołało falę protestów w całym kraju. Zdaniem wielu ekspertów pomogło też w zwycięstwie wyborczym w 2023 roku ugrupowaniom tworzącym obecną koalicję rządową.

Usunięcie ciąży jest w Polsce możliwe w dwóch przypadkach: kiedy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (nie ma tu ograniczeń dotyczących wieku płodu) lub gdy jest następstwem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży).

Zgodnie z Kodeksem karnym kobieta nie podlega karze za aborcję, natomiast osobom przeprowadzającym zabieg z naruszeniem ustawy grozi odpowiedzialność karna.

We wtorek Sejm przegłosował dwie ustawy - o częściowej dekryminalizacji aborcji oraz przywracającą wyeliminowaną wyrokiem TK z 2020 roku przesłankę o upośledzeniu płodu. Ustawami zajmie się teraz Senat, a następnie trafią na biurko prezydenta.