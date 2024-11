Tomczyk: mam prawo wiedzieć, co się stało z moim pradziadkiem

To sprawa, która dla naszych serc, umysłów, godności narodowej jest jednym z fundamentów - mówił o ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej wiceminister obrony Cezary Tomczyk w Radiu ZET. Wyznał też, że jego pradziadek "został zamordowany na wschodzie". - Był polskim oficerem, potem policjantem, prawdopodobnie znajduje się na białoruskiej liście. Ja do dziś nie wiem, co się z nim stało. Mam prawo się dowiedzieć - dodał Tomczyk.

We wtorek Ukraina potwierdziła, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium. Decyzja o zniesieniu obowiązującego od 2017 roku moratorium na poszukiwania i ekshumacje szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej została ogłoszona podczas wspólnej konferencji prasowej ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

Cezary Tomczyk zdradził też historię swojej rodziny. - Nigdy nie mówiłem tego publicznie, ale mój pradziadek został zamordowany na Wschodzie. Był polskim oficerem, potem policjantem, prawdopodobnie znajduje się na białoruskiej liście zamordowanych na wschodzie. Ja do dziś nie wiem, co się z nim stało. Mam prawo się dowiedzieć - mówił w Radiu ZET.

Szefowie polskiej i ukraińskiej dyplomacji o ekshumacjach

We wtorek w Warszawie spotkali się szefowie MSZ Polski i Ukrainy - Radosław Sikorski i Andrij Sybiha. Sikorski zacytował oświadczenie ministrów po spotkaniu. - Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia przez polskie instytucje państwowe i podmioty prywatne we współpracy z właściwymi instytucjami ukraińskimi prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy, zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim i deklaruje gotowość do pozytywnego rozpatrywania wniosków w tych sprawach - przekazał.