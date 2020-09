CBA w domu posła PiS. Zatrzymania osób związanych z Elektrownią Ostrołęka

"Inwestycja o szczególnym znaczeniu"

Kolejny z zatrzymanych Łukasz C. od kwietnia 2016 do kwietnia 2019 r. był prezesem firmy Energa Serwis, spółki należącej do koncernu Energa. W momencie powoływania na prezesa C. miał 28 lat. Jego ojciec zasiada w radzie nadzorczej jednej z firm należących do koncernu PGE, a razem z posłem PiS, u którego CBA prowadziło we wtorek przeszukania, działają w Fundacji "Muzeum Żołnierzy Wyklętych".