Przewrócone kajaki, położone namioty, połamane drzewa. Ewakuacja obozów harcerskich

Z powodu gwałtownej pogody w poniedziałek ewakuowano cztery obozy harcerskie, z czego 318 uczestników obozu w Czernicy. Burza przewróciła kajaki z ośmioma osobami na pokładzie i położyła kilkanaście namiotów. Oficer prasowy chojnickiej straży pożarnej przekazał, że nikt z obozowiczów nie ucierpiał w nawałnicy. Dodał, że strażacy są w gotowości, by pomóc harcerzom i będą w okolicy usuwać połamane konary drzew.

W poniedziałek przez kraj przechodziły burze, którym towarzyszył ulewny deszcz i silny wiatr. Przez nawałnice ewakuowano łącznie cztery obozy harcerskie - dwa w Kujawsko-Pomorskiem, jeden w Pomorskiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem. - Łącznie ewakuowano do bezpiecznych obiektów około 550 uczestników obozów - podał bryg. Batorski.

Wiatr położył kilkanaście namiotów

Koźlewicz zaznaczył, że na szczęście nikt z obozowiczów nie ucierpiał w tej nawałnicy. - Wolontariusze, wśród których był ratownik, o własnych siłach dotarli do brzegu, jeszcze zanim strażacy pojawili się na miejscu zdarzenia - przekazał. Dodał, że "komendant obozowiska zarządził także ewakuację wszystkich obozowiczów do murowanego budynku znajdującego się na terenie obozowiska". - To budynek nowy, mocny, który w tej chwili spełnia rolę stołówki, świetlicy – wyjaśniał mł. bryg. Koźlewicz.