Premier odpowiada szefowej Komisji Europejskiej

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można zaskarżyć tylko akt prawny Unii, który został przyjęty - w ten sposób premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na środową sugestię szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Powtórzył też, iż Polska "z całą mocą" sprzeciwia się przyjęciu aktu prawnego, który omija traktaty unijne.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w środę w Parlamencie Europejskim, że państwa, które mają wątpliwości w sprawie mechanizmu praworządności, mogą zgłosić zastrzeżenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozwiązanie to miałoby otworzyć drogę do przyjęcia wieloletniego budżetu.