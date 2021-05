Są sygnały o złym stanie zdrowia Pratasiewicza. Białoruskie MSW: nie skarżył się

"Według matki Ramana Pratasiewicza jest w szpitalu w stanie krytycznym - ma problemy z sercem" - napisał w poniedziałek na Twitterze Tadeusz Giczan z internetowego kanału Nexta.tv. Natalla Pratasiewicz powiedziała, że jej syn w istocie cierpi na problemy z sercem, przez co informacja ta wydawała jej się prawdopodobna.

Wiceszef polskiego MSZ zaniepokojony

- My też otrzymaliśmy taki sygnał (...) to jest bardzo niepokojące, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że białoruscy opozycjoniści w niewyjaśnionych okolicznościach umierają też w więzieniach - mówił Paweł Jabłoński.

Białoruskie MSW: Pratasiewicz nie skarżył się na stan zdrowia

Samolot zmuszony do lądowania w Mińsku

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został w niedzielę zmuszony do lądowania w Mińsku po informacji o bombie na pokładzie. Linie Ryanair poinformowały, że polecenie lądowania otrzymały od kontrolerów lotów na białoruskim lotnisku. Do samolotu poderwano myśliwiec białoruskich sił zbrojnych.