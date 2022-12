Bezkarność dla PiS, zaostrzenie prawa dla innych. "Symboliczny tydzień"

Kodeks karny "sprzeczny z koncepcją wychowania i resocjalizacji"

Joński: PiS przegłosował swoją bezkarność, a innym zaostrzył kary

- To z jednej strony jest powrót do PRL-u, a z drugiej tyle, że ludzie mają się bać. Mają być ostre kary. Jak ktokolwiek zrobi przewinienie, to tę karę będzie musiał odbyć. Najgorsze jest to, że te kary nie mają dotyczyć tych, którzy rządzą, bo oni nawet nie są przesłuchiwani – stwierdził.