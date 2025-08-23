Będzie sekcja zwłok Stanisława Soyki. Prokuratura podała datę

Stanisław Soyka nie żyje Źródło: TVN24

W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok Stanisława Soyki. To rutynowa procedura - podała Prokuratura Rejonowa w Sopocie.

Prokurator Rejonowy w Sopocie Michał Łukasiewicz potwierdził w sobotę, że w poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok muzyka, wokalisty i kompozytora Stanisława Soyki. Wyjaśniał, że jest to "rutynowe postępowanie".

Soyka odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. W czwartek wieczór artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Wszczęto śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Sopocie wszczęła po śmierci śledztwo z art. 155 Kodeksu karnego. - W trakcie czynności nie stwierdzono udziału osób trzecich - przekazał prokurator Rejonowy w Sopocie Michał Łukasiewicz.

Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art. 155, Kodeks karny

Jak podał zaś zastępujący rzecznika Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokurator Marek Kopczyński, przyjęta kwalifikacja jest standardowa w przypadku nagłej śmierci i nie daje podstaw do wnioskowania, że doszło do zgonu w wyniku działania innej osoby.

