"Będzie pan heroldem dobrej wieści?" Zastępca komendanta głównego PSP: na pewno nie

- Nie, na pewno nie będę. Musimy dmuchać na zimne. My strażacy z natury jesteśmy osobami, które na pewnego rodzaju nadchodzące zagrożenie nie patrzą optymistycznie, aczkolwiek ten optymizm chcielibyśmy, żeby był w tej sytuacji, bo musimy dać ludziom jakąś nadzieję. Podchodzimy do swoich działań operacyjnych, przewidując najgorsze scenariusze - powiedział.

Jednocześnie zapewnił, że "na pewno zmierza to ku lepszemu". - Jednak nie traktujemy naszych działań, że zbliżamy się do jakiegoś końca - powiedział, zwracając w tym kontekście uwagę na "zawodzenie urządzeń hydrotechnicznych". - Mamy do czynienia dzisiaj z przesiąkaniami wałów w różnych miejscach, czasami może trudnymi do przewidzenia, gdzie musimy reagować na to bardzo dynamicznie - mówił Galica.