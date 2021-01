Nowacka: Kościół, szczególnie teraz, w ramach solidarności, powinien być opodatkowany

Trzeba jasno powiedzieć: finanse powinny być przejrzyste. Finanse państwa i finanse Kościoła – oświadczyła w "Kropce nad i" posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. To komentarz w sprawie ujawnionego niedawno wsparcia na kwotę 60 milionów złotych dla muzeum związanego z ojcem Tadeuszem Rydzkiem. - To inicjatywa muzealna. Zasługuje na wsparcie, jak wiele innych muzeów – komentował eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

Spór o pieniądze dla ojca Rydzyka

Eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki, odnosząc się do sprawy, stwierdził, że "to inicjatywa muzealna". - Myślę, że zasługuje na wsparcie, jak wiele innych muzeów, które wspierane są przez resort i przez polski rząd – powiedział. - To są środki przeznaczane przez niektóre ministerstwa na poszczególne ministerstwa na bardzo konkretne inicjatywy, czy to uczelni wyższej, czy inicjatywy muzealnej – dodał.