Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zbigniew Ziobro może stracić azyl na Węgrzech. Komentarz Ryszarda Kalisza

|
Ryszard Kalisz w programie "Tak jest"
Kalisz: azyl Ziobry zostanie na Węgrzech cofnięty
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Azyl Zbigniewa Ziobry na Węgrzech zostanie cofnięty, ale USA nie wydadzą decyzji o ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości do Polski - powiedział w programie "Tak jest" były minister spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz. - Do końca kadencji Donalda Trumpa go nie wydadzą - ocenił.

Węgierski resort spraw wewnętrznych rozpoczął weryfikowanie statusów uchodźcy nadanych obywatelom Unii Europejskiej z przyczyn politycznych. Wśród wezwanych do stawienia się przed węgierskim urzędem znajdują się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Były minister spraw wewnętrznych i administracji, a obecnie członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz zapytany w programie "Tak jest" w TVN24, czy w przyszłym roku spodziewa się zobaczyć Zbigniewa Ziobrę w Polsce, odpowiedział: "nie spodziewam się, dlatego że tu nie chodzi już o Węgry, a o Stany Zjednoczone, które do końca kadencji Donalda Trumpa, w przypadku złożenia wniosku o ekstradycję, go nie wydadzą".

Wyjaśnił, że decyzji o ekstradycji nie będzie blokował Donald Trump, ale jego administracja. - W Stanach Zjednoczonych stało się coś takiego, że Trump jest ciągle cytowany, tam się mówi ciągle "jak postanowił pan prezydent Trump". Może to dla Amerykanów to nie jest zgrzytem, ale dla Polaków starszego pokolenia to jest zgrzytem - zaznaczył.

Kalisz: nie spodziewam się Ziobry w Polsce w przyszłym roku
Źródło: TVN24

Ryszard Kalisz o możliwości cofnięcia azylu Zbigniewowi Ziobrze

- Prawo węgierskie jest tu bardzo konkretne i stanowi, że jeżeli w chwili nadania statusu azylanta ta osoba nie spełniała warunków, czyli wcale nie była prześladowana w kraju macierzystym, to tego rodzaju azyl może być cofnięty - wskazał Kalisz.

Zapytany, kto przesądzi o tym, że Ziobro nie był prześladowany w Polsce, powiedział, że władze węgierskie. - W ramach struktury ministerstwa spraw wewnętrznych jest departament do spraw azylu i on ma całą procedurę, polegającą na tym, że najpierw wzywa tę osobę, a gdy się nie stawi, to może procedować na podstawie zebranych dokumentów i wtedy podejmuje decyzję o tym, czy cofnąć azyl - przekazał.

Ryszard Kalisz o możliwości cofnięcia azylu Zbigniewowi Ziobrze
Źródło: TVN24

Kalisz: Ziobro ucieka przed procesem w Polsce, azyl na Węgrzech zostanie cofnięty

- Można odebrać azyl, jeżeli się w ramach tej procedury okaże, że ta osoba uciekała przed skazaniem w swoim kraju ojczystym za przestępstwo pospolite, gdzie to przestępstwo jest zagrożone karą powyżej trzech lat - powiedział Kalisz.

- Ziobro ewidentnie, nie ma co do tego wątpliwości, ucieka przed procesem w Polsce - dodał, podkreślając, że "Polska jest krajem demokratycznym i praworządnym" i "gdzie uchylono mu immunitet za przestępstwo pospolite zagrożone karą większą niż trzy lata".

- Oczywiście, że to będzie cofnięte. Oczywiście, że Ziobro, bądź jego pełnomocnicy, mogą się odwołać na Węgrzech do sądu administracyjnego, ale podobnie jak w Polsce ta decyzja jest ostateczna i wtedy już azylu nie ma - wyjaśnił Kalisz.

Członek Państwowej Komisji Wyborczej dodał, że gdyby założyć, "że Stany Zjednoczone są krajem, w którym w pełni przestrzegane są zasady, to fakt, że Ziobro nie ma już azylu na Węgrzech, byłoby bardzo ważną okolicznością do tego, żeby zgodzić się na ekstradycję".

OGLĄDAJ: Tenis to jego pasja. Ryszard Kalisz przeanalizował grę Mai Chwalińskiej
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
27 min
shutterstock_1694726422
Czujemy się młode, silne. Zapominamy, że "jajniki nie są perpetuum mobile"
MenoPower
1 godz 43 min
pc
1945: Wojna na Pacyfiku
Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroMarcin RomanowskiPrawo i SprawiedliwośćWęgryRyszard KaliszUSA
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
AdobeStock_359790855
A kto to przyszedł? "Nauczyciel jawności"
Jan Kunert
pap_20240718_0QG
Komisja ds. Pegasusa kończy prace. Będą dodatkowe zawiadomienia do prokuratury
Patryk Michalski, Adam Styczek
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
Ropa tanieje po ostatnich informacjach z Bliskiego Wschodu
BIZNES
Viktor Orban na szczycie UE w Brukseli
Tam Orban wybiera się w pierwszą podróż zagraniczną po utracie władzy
Pedofilia
Przez cztery lata gwałcił dziewczynkę. Jest wyrok
Katowice
imageTitle
Trump wygwizdany przed finałem NBA
EUROSPORT
Brak paliwa na stacji w Sewastopolu (zdjęcie z 21 sierpnia 2025 roku)
Kupony na paliwo i puste półki. "Święcie wierzyli w potęgę Rosji"
BIZNES
imageTitle
Sinner w szpitalu. Możliwa przerwa od gry przed Wimbledonem
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Order Orła Białego. "Zełenski postanowił zburzyć Bastylię"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
Kaczyński wezwany do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie "dwóch wież"
Patryk Michalski
Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek podczas wspólnego wiecu
Informacje o konflikcie "wyssane z palca". Morawiecki ramię w ramię z Czarnkiem
Polska
imageTitle
9845 dni czekania i porażka. Symboliczny występ Sochana
EUROSPORT
Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów
Akcja policjantów i strażników granicznych. Przeszukali sześć posesji pod Warszawą
WARSZAWA
imageTitle
Nagła śmierć młodego biathlonisty. W końcu jest konkretna reakcja
EUROSPORT
jedzenie przyprawy pyłek kwiatowy kuchnia
Partia pyłku kwiatowego wycofana. Sanepid ostrzega
BIZNES
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Chcą zmian w wydawaniu licencji taksówkarskich i weryfikacji praw jazdy
Dariusz Gałązka
BURZA LATO
Upał i burze z ulewnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
METEO
Sam Altman
OpenAI o krok od Wall Street. Może stać się jedną z najcenniejszych firm świata
BIZNES
47 min
pc
"Zełenski przekroczył wszelkie dopuszczalne czerwone linie"
Kultura polityczna
imageTitle
Zasłabnięcie Eriksena. "Inna sytuacja niż ta z 2021 roku"
EUROSPORT
shutterstock_2368279855
Media: śmigłowiec Apache rozbił się w pobliżu Cieśniny Ormuz
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
37-latka zatrzymana na lotnisku
WARSZAWA
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Wtorek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
BIZNES
Karim Ahmad Khan
Prokurator Trybunału w Hadze zawieszony. W tle poważne oskarżenia
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Sprzeczka i śmiertelne potrącenie. Areszt dla kierowcy
Pruszków
27 min
cnb lazzeri3
PremieraMinister mówi: kolej jest bezpieczna. Czy naprawdę każdy może zatrzymać pociąg?
Czarno na białym
Papież Leon XIV w Hiszpanii
Papież spotkał się z sześcioma osobami skrzywdzonymi przez duchownych
Wołodymyr Zełenski i król Karol III w zamku Windsor
Zełenski u króla Karola. Dziękował "za żelazne poparcie"
Dawid Mirkowski odpowiada za zabójstwo na Nowym Świecie
Maciej zwrócił uwagę, nie żyje. "Nieduży impuls" i "wyrzut ogromnej agresji"
Alicja Glinianowicz

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica