Atak na Ukrainę. Polskie lotnictwo poderwane, alert RCB
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w poniedziałek o godzinie 21.33, że w związku z atakami powietrznymi Rosji na cele w Ukrainie rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Po chwili Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało informację o rozesłaniu alertu do mieszkańców województwa lubelskiego.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - brzmi alert.
Działania o charakterze "prewencyjnym"
Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - przekazało DORSZ.
Wskazano, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - napisano w komunikacie.
O godzinie 23.08 DORSZ poinformowało, że "zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie uderzeń Federacji Rosyjskiej z wykorzystaniem środków napadu powietrznego na cele w Ukrainie".
"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" - dodano.
"Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - powiadomiło o godzinie 23.23 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie także w Łotwie
W poniedziałek wieczorem ostrzeżenie wydały także siły zbrojne Łotwy. Dotyczyło możliwego zagrożenia z powietrza w rejonie miasta Krasław na południu kraju, przy granicy z Białorusią.
Dodały, że poderwano myśliwce misji NATO Baltic Air Policing.
Ludność nie musi wykonywać obecnie żadnych dodatkowych działań; gdyby doszło do eskalacji sytuacji, zostaną wydane kolejne komunikaty - przekazały łotewskie siły zbrojne na platformie X.